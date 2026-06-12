富邦人壽有買 蔡明興談為什麼投資SpaceX：大家都說馬斯克吹牛，但是他都有實現

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富邦金控董事長蔡明興今（12）日於股東常會後媒體聯訪時談為什麼投資SpaceX，並大讚馬斯克是天才。（圖片來源／讀者提供）

馬斯克（Elon Musk）旗下火箭發射公司SpaceX啟動IPO，將在Nasdaq上市，股票代碼 SPCX，每股 135 美元，引起全球關注，公司富邦人壽今年6月9日公告，擬於上限6億美元額度內參與申購SpaceX，使得富邦金控董事長蔡明興今（12）日於股東常會後媒體聯訪時被追問時表示，「SpaceX將是太空產業裡獨占的領導者」。

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富邦人壽公告，將參與SpaceX於美國Nasdaq掛牌普通股首次公開發行（IPO），申購金額上限6億美元（約新台幣189億元）。蔡明興指出，SpaceX研發的火箭可以重複多次使用，所以它的發射成本最低。將是太空產業裡獨占者地位。

看好SpaceX的獨佔地位

他指出，SpaceX不但發射自己的火箭，還幫別人發射，也幫美國的NASA（國家航空暨太空總署）發射。「我看它的CFO（財務長）接受訪問，他說他們公司要把發射成本降低到現在已經很低的成本的十分之一」。

SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）3日前證實，SpaceX 內部已完成名為「AI1」的全新專用低軌衛星設計。這款衛星不傳輸網路訊號，搭配輝達GPU，其唯一目的就是在太空中進行 AI 運算。此事令蔡明興感到驚艷，「那這個就不得了，因為算力的成本會大幅降低，散熱的需求比較少。」

蔡明興指出，若下一步把算力中心放上月球或天空，算力成本將大幅降低，散熱需求較少，只需將熱排放到太空中，而太空-40到-400度。

大讚馬斯克就是個天才

敢投資SpaceX，蔡明興大讚馬斯克就是個天才，「過去的講法沒有人相信，都認為馬斯克吹牛，但最後他都有實現「只是稍微晚幾年」，因此富邦人壽去投了它的新股IPO申購。」

不過蔡明興說，短期可能套牢，長期則是前景非常好。他也補充一句，不可否認，SpaceX的估值（valuation）很高，短期可能套牢，長期則是前景非常好。

(原始連結)





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