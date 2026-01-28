富邦人壽業務員徵才5千人 專案達標獎勵最高43.2萬

（中央社記者蘇思云台北28日電）富邦人壽今天宣布，2026年業務員徵才目標5000人，持續以「創業制」為核心，也提供新人獎勵每人最高達新台幣43.2萬元，協助業務新人打下基礎；富邦人壽也響應政府打造亞洲資產管理中心政策，回應高資產客戶保障、財務規劃與傳承等多樣需求。

富邦人壽今天發布新聞稿，富邦人壽業務通路資深副總經理陳寬偉表示，富邦人壽持續提升新人定著率，並強化主管帶領能力，讓更多年輕夥伴在保險業快速站穩腳步，積極成長為團隊的關鍵動能，也持續深化數位工具運用，確保業務夥伴在市場中保持競爭力。

富邦人壽指出，為協助業務新人在前2年打下紮實基礎，提供最高新台幣43.2萬元的專案達標獎勵，並搭配完整的培訓系統，涵蓋專業保險知識、客戶服務技巧、團隊運營與個人事業規劃等面向，幫忙跨出第一步。

面對不同年齡層與職涯背景，富邦人壽也規劃多元徵才活動，透過互動示範、真實案例解析及年輕主管分享，讓有意加入者更了解保險事業的發展潛力。

富邦人壽指出，2025年新晉升業務主管平均年齡僅33.5歲，其中30歲以下的比率更高達45%，全年全台共計新成立15個通訊處，業務主管平均每月舉績保費49.3萬，較2024年成長16%。展望2026年，富邦人壽將以產能提升與人力成長雙軸推進，透過獎勵、組織與人才的強化，推動團隊全面成長。（編輯：楊蘭軒）1150128