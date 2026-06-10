富邦人壽爆內鬼！4保險員勾結19人山路「骨牌假車禍」刷自費PRP詐200萬

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富邦人壽陳姓保險員勾結保戶詐保。鏡週刊

富邦人壽陳姓保險員夥同3名同業、15名保戶，在北市山區道路製造「骨牌式」假車禍，並利用無健保給付、全額自費的「PRP（高濃度血小板血漿）」療程瘋狂刷自費收據，向多家保險公司重複詐領200萬餘元。士林地檢署偵查終結，依加重詐欺取財等罪嫌將陳姓男子等23人提起公訴，並向法院建請從重量刑。

起訴書指出，陳姓男子為富邦人壽保險公司業務員，熟悉旅遊意外險、第三人責任險審查較寬鬆，若搭配高額自費醫療，還可重複獲理賠。他發現屬於全額自費的「PRP療程」能大幅拉高理賠金額，認為有利可圖，從2024年4月起開始詐保，在短短8個月內密集製造6次假車禍。

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檢警調查，陳姓男子等4名保險業務員負責協助規劃投保意外險或旅行平安險，勾結15名被保險人、薛姓、潘姓、謝姓、林姓等4名共犯，選在深夜、無監視器的士林區劍南路、德行東路巷弄，以及北投、內湖等山區道路作案。

犯案時，成員先將多輛機車以「與人行道呈90度垂直」方式並排停放路邊，再由其餘成員駕駛車輛「佯裝不慎」由後方或側邊撞擊，如同推倒骨牌般使並排機車連續傾倒、推撞，藉此製造集體受傷、多部車輛同時受損的假車禍。

假車禍後秒衝診所 狂刷自費PRP收據

員警到場處理、提供「道路交通事故當事人登記聯單」後，眾人旋即前往台北市松山區一處骨科診所看診，向醫師誆稱車禍撞挫傷，要求施打每劑高達8萬2200元的PRP針劑。更誇張的是，其中一次車禍，謝姓保戶甚至在製造假車禍前2個小時，就先跑到診所打完PRP自費8萬多塊，打完後才趕去士林現場「被撞」。

保戶隨後拿著診斷證明書、自費收費明細收據，以及機車行配合開立的車損估價單，同時向富邦、華南、新光、三商美邦、南山等多家保險公司申請理賠，總計成功詐得200萬2675元。

理賠金扣除支付給診所的醫藥費與車行修車費後，剩餘的數十萬元高額理賠金差額則由業務員與保戶演員拆帳分贓；其中有被告因為積欠同案林姓保護賭債，被遊說「參與假車禍即可免除債務」，直接被找來充當人肉沙包。

多家保險公司內部理賠審查時，發現這群人時常在山路集體出車禍、又剛好都自費做昂貴的PRP療程，認定涉及道德危險報案。

檢批「對賭套利」 建請法院從重判刑

士林地檢署檢察官強調，陳姓、林姓、丁姓男子身為保險人員，未思利用保險專業智識促進保險市場發展，反利用相關經驗從事犯罪，建請法院對首謀陳姓男子每次犯行均從重量處有期徒刑3年6月，從業人員林姓、丁姓男子量處2年6月，共謀者林姓男子量處3年，其餘被告各量處2年及1年10月不等徒刑，以資懲儆。

至於北市警方移送時認被告涉犯組織犯罪防制條例、刑法使公務員登載不實等罪嫌，檢方認定各詐欺犯行屬實施犯罪隨意組成，且車禍紀錄仍須經警方實質審查，與上述兩罪要件不符，裁定不另為不起訴處分。另有被告薛姓男子（同案被告之父）、劉姓男子（單純載友到場）因事先不知情，獲不起訴處分。



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