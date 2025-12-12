富邦人壽與工會續簽團體協約 0-6歲子女補助金增至每年2萬4千元
富邦人壽與富邦人壽工會今(12)日舉行續簽團體協約儀式，由富邦人壽董事長林福星、富邦人壽工會理事長黃建順代表雙方簽訂，本次團協除調高職場意外事故關懷金金額，並升級育兒補助措施，使每名0-6歲子女補助金額提升至每年2萬4000元(原為1萬5000元，本次增長60%)。
富邦人壽指出，另外，全新納入的誠信協商原則，有助企業與員工間的有效對話及共識達成，進而促進職場環境不斷進步，展現與工會同心齊力提升員工權益，再創勞資雙贏的新里程碑。
富邦人壽董事長林福星表示，秉持以人為本的企業文化，富邦人壽堅信員工是企業最重要的資產，有感於不斷優化員工權益保障，是持續提升職場幸福感的重要動能，因此本次團體協約內容不僅重點涵蓋多項優於法令的福利措施，更特別將「誠信協商原則」明文納入，以期充分體現富邦人壽對員工的關懷與承諾，進而在樹立勞資良性互動典範道路上加速向前。
