富邦人壽高雄凹子底開發案上樑 公私協力共創城市新榮景

富邦人壽今（19）日發布新聞稿指出，「富邦人壽高雄凹子底開發案」今日舉行上樑典禮，富邦集團董事長蔡明忠、富邦人壽董事長林福星、富邦人壽總經理陳世岳，聯同高雄市市長陳其邁、高雄市議會議長康裕成等貴賓蒞臨，共同見證工程邁向新里程碑。

富邦人壽感謝市府團隊的專業指導協助，以及所有工程合作夥伴的全力投入，上樑祈福儀式不僅象徵距離完工目標再邁進一大步，更具體展現富邦人壽開創正向未來、實現美好生活的企業承諾，為城市發展願景描繪開創性的藍圖。

廣告 廣告

富邦人壽董事長林福星表示，長期秉持落實企業社會責任並持續參與國家和地方發展建設相關投資，本案為高雄市推動產業多元發展、厚植區域經濟能量及促進城市轉型升級的指標性公有土地開發計畫，富邦以「正向力量」的核心精神，攜手市府共同打造兼顧在地友善生活與國際發展機能的嶄新場域，透過公私協力帶動城市觀光、商業與產業聚落成長，樹立企業與城市共榮共好的典範，為高雄經濟轉型注入強勁動能，推動高雄在全球國際城市競爭中嶄新風貌。

富邦人壽總經理陳世岳表示，本案基地位於北高雄凹子底特區核心地段，坐擁捷運及輕軌交會的交通優勢，有效串連城市雙軌經濟圈，且緊鄰廣闊的凹子底森林公園及周邊多處生態景點，兼具交通便捷與綠意環繞的雙重機能，人文商業薈萃，地段條件得天獨厚。未來完工後總樓地板面積將達15萬坪，涵蓋大型購物商場、休閒健身中心、海洋水族館、國際會議中心暨會展飯店、頂級商辦與物流中心，成為集觀光、休閒、育樂與商務於一體的城市前瞻新地標，全面提升北高雄生活機能。

富邦人壽高雄凹子底開發案19日舉行上樑典禮，富邦集團董事長蔡明忠(右)、高雄市市長陳其邁(左)合影，公私協力共創城市新榮景。（富邦人壽提供）

國際級新地標，重新定義北高雄生活

合作的經營方皆為業界一時之選，其中，引進漢神百貨集團導入全新的國際級購物中心，在高達8萬坪的商場和停車場營運空間，打造具國際競爭力的旗艦型百貨據點，除匯聚國內外指標品牌、緊扣全球潮流趨勢外，更突破傳統業態框架，營造多元創新的消費體驗，為民眾與國際旅客帶來耳目一新的購物感受。同時，本案也由柏文健康事業規劃7000坪大型運動主題休閒專區，集結滑冰場、保齡球館、鐳射遊戰體驗場、兒童體適能俱樂部、健身房、室內籃球場等多元設施，一站式滿足各族群的休閒育樂需求。

此外，更結合南仁湖團隊，承襲高雄海洋城市的文化底蘊，擘劃一座城市型海洋館，將海洋教育與沉浸式娛樂體驗融入城市生活，成為北高雄嶄新的親子觀光亮點。

240 公尺高辦公大樓，建立永續建築新標竿

富邦人壽近年來致力於推動智慧科技、永續建築與企業數位韌性，由日本三菱地所設計團隊結合李祖原聯合建築師事務所聯手操刀，打造本案雙塔式地標建築，其中，高達240公尺的智慧辦公大樓，導入永續建築理念與智慧管理系統，提供優質的A級辦公空間，呼應高雄市政府聚焦半導體及AI產業發展趨勢，滿足國際企業進駐需求。裙樓頂層更規劃高達1170坪的「SKY OASIS」空中綠廊，結合城市景觀、休憩空間與社交機能，精準形塑出猶如城市空中綠洲的共享場域，開啟城市空間的全新想像。

此開發案不僅是富邦的一項投資，更是對高雄市未來發展的信心與在地深耕的長遠承諾，未來，這裡不只是商業活動與辦公的場域，更是一座屬於市民的生活舞台，期盼與高雄市攜手同行，讓合作成為進步的力量，共創永續發展的城市榮光。

更多風傳媒報導

