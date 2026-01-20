富邦人壽高雄凹子底開發案 打造旗艦型百貨據點

【記者許麗珍／台北報導】富邦人壽總經理陳世岳表示，富邦人壽高雄凹子底開發案，未來完工後總樓地板面積將達15萬坪，涵蓋大型購物商場、休閒健身中心、海洋水族館、國際會議中心暨會展飯店、頂級商辦與物流中心，此案引進漢神百貨集團導入全新國際級購物中心，在高達8萬坪的商場和停車場營運空間，打造旗艦型百貨據點。

「富邦人壽高雄凹子底開發案」昨舉辦上樑典禮，由公私協力共創城市新榮景，永續建築新標竿、國際級新地標 重新定義北高雄生活，全面提升北高雄生活機能。富邦集團董事長蔡明忠、富邦人壽董事長林福星、富邦人壽總經理陳世岳，與高雄市長陳其邁、高雄市議會議長康裕成等蒞臨，見證工程新里程碑。

富邦人壽總經理陳世岳表示，該案基地位於北高雄凹子底特區核心地段，坐擁捷運及輕軌交會的交通優勢，有效串連城市雙軌經濟圈，且緊鄰廣闊的凹子底森林公園及周邊多處生態景點，兼具交通便捷與綠意環繞的雙重機能，人文商業薈萃，地段條件得天獨厚。

富邦人壽指出，此案引進漢神百貨集團導入全新的國際級購物中心，在高達8萬坪的商場和停車場營運空間，打造旗艦型百貨據點，成為集觀光、休閒、育樂與商務於一體的城市新地標。

富邦人壽說，此案也由柏文健康事業規劃7000坪大型運動主題休閒專區，集結滑冰場、保齡球館、鐳射遊戰體驗場、兒童體適能俱樂部、健身房等多元設施。此外，更結合南仁湖團隊，擘劃一座城市型海洋館，將成為北高雄的新親子觀光亮點。

富邦人壽高雄凹子底開發案，重新定義北高雄生活。富邦集團董事長蔡明忠(右二)、富邦人壽董事長林福星(右一)、高雄市市長陳其邁(左二)、高雄市議會議長康裕成(左一)蒞臨上樑典禮共同合影。富邦人壽提供

