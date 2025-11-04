富邦人壽高雄BOT案驚傳工安意外！ 53歲工人不明原因墜落安全網身亡

高雄BOT案驚傳工安意外。（示意圖，取自高雄過好日臉書）

高雄鼓山區一處新建中工地於今（4）日早上10時左右發生一起意外，據了解，一名53歲黃姓男子不明原因突然失去意識並倒向天井，陳屍安全網上，同事發現後立刻報警，但遺憾的是送醫後仍宣告不治，目前勞檢處已經勒令該區域停工並且配合調查，至於詳細事發原因仍待釐清。

勞工局指出，在獲報後便立刻派員到現場檢查，經初步了解，身亡的勞工是用安全帶於43樓層從事鋼構作業，卻不明原因跌落在同樓層所設置的防墜安全網，至於其墜落的原因還待釐清，目前勞檢處已經勒令該區域停工並且配合調查。

據了解，此處工地是富邦人壽位於高雄鼓山區博愛、大順路口「捷運凹子底站旁商業區開發案」基地，於2022年3月開工，將建造地上47層、最高塔樓近240米的複合型商辦大樓，並且預計於2026完工，預計會包含健身中心、飯店等設施。

