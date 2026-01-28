富邦人壽2026年業務員徵才目標5000人 新人獎勵最高43.2萬
2026年富邦人壽業務員徵才目標5000人，持續以「創業制」為核心，提供全方位資源協助社會新鮮人或轉職人士，以行動實現夢想，讓每位加入團隊的新人都是擁有自主權的創業家。
富邦人壽業務通路資深副總陳寬偉表示：「富邦人壽將持續提升新人定著率，並強化主管帶領能力，讓更多年輕夥伴能在保險業快速站穩腳步，積極成長為團隊的關鍵動能，我們也持續深化數位工具運用，確保每位業務夥伴在瞬息萬變的市場環境中保持競爭力，提供客戶專業、高效且暖心的服務品質」。
為協助業務新人在前2年打下紮實基礎，富邦人壽提供最高43.2萬元的專案達標獎勵，並搭配完整的「新銳學程」與「精銳學程」培訓系統，涵蓋專業保險知識、客戶服務技巧、團隊運營與個人事業規劃等面向，幫助夥伴跨出第一步，開啟屬於自己的事業版圖，大幅提升新人創業成功率。
此外，面對不同年齡層與職涯背景，富邦人壽也規畫舉辦多元徵才活動，包括聚焦年輕學子的「學生行不行」沉浸式講座、專為轉職人士打造的「職求對決座談會」，以及全台巡迴的「育鷹創業說明會」。透過互動示範、真實案例解析及年輕主管分享，讓有意加入的夥伴更清晰地了解保險事業的發展潛力。
富邦人壽說，2025年新晉升業務主管平均年齡僅33.5歲，其中30歲以下的比例更高達45%，全年全台共計新成立15個通訊處，業務主管平均每月舉績保費49.3萬，較2024年成長16%。除了提供升遷指引、主管養成課程，更透過數據化工具協助業務主管掌握營運戰情，讓年輕人才能更快站穩領導位置，帶動團隊動能。
展望 2026 年，富邦人壽說，將以「產能提升」與「人力成長」雙軸推進，透過獎勵、組織與人才的同步強化，將持續打造正向循環，推動團隊量能全面成長。設定全年人均產能4萬元為目標，並推出多項獎勵制度鼓勵業務夥伴挑戰高績效、提升新人定著率，協助同仁擴展組織。
富邦人壽提供業務夥伴完善生育與育兒補助（新生兒每胎10萬元、6歲以下每年2.4萬元育兒津貼）、優於法令之假別（8天產檢假、10週產假）、勞健保與定期健檢、員工團險福利、員工持股信託相對提撥（2025年調高至2000~4000元），並提供節慶與人生事件補助及進修支持。
