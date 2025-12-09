富邦供應商ESG交流 創永續新里程

因應國際ESG潮流、發揮金融影響力，富邦金控9日舉辦「供應商ESG交流會」，邀集眾多重要供應商代表共襄盛舉，會中揭示年度供應商永續評鑑成果，由富邦金控副董事長曾銘宗親自頒獎，表揚精誠資訊、台灣富士軟片、台灣固網、大同世界科技、宏碁資訊、台灣IBM等六家績優供應商，以及榮獲卓越精進獎的可樂旅遊。

富邦今年更首度推出「富邦供應商永續夥伴行動宣言」，邀請供應商自主提出2026年ESG行動承諾，在促進交流過程中，讓每一份努力都能被看見、被放大，共同推動台灣永續影響力，打造堅韌穩定的永續供應鏈。

富邦金控連續八年舉辦供應商永續評鑑及關鍵供應商永續議合，持續表彰ESG卓越的合作夥伴，自四年前設立「卓越精進獎」，鼓勵規模有限、積極投入永續行動、評鑑成績持續進步的中小型供應商，進一步強化產業鏈對環境、社會、治理議題的重視，攜手推動永續發展。

這次交流會除解析評鑑關鍵與精進外，特別邀請台灣IBM分享AI科技推動企業永續轉型的實務經驗，啟發產業創新思維；富邦金控亦以「讓影響被看見－從富邦到國際範例談永續影響力創新」為題，分享以創新策略擴大永續影響力、邁向國際舞台的具體作為。

富邦金控落實永續承諾，屢獲國內外肯定；連續兩年入選《TIME》全球500大永續企業（2025年全球第32名、全球金融業第4名）、連續三年獲英國標準協會（BSI）TCFD符合性查核最高等級（「Level 5+：Excellence」）、連續八年入選道瓊最佳表現世界指數成分股、連續九年入選道瓊最佳表現新興市場指數成分股等；金控旗下的富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券及富邦產險於第五屆「TSAA台灣永續行動獎」共獲七項大獎，展現富邦長期耕耘永續，實踐低碳、數位、影響四大ESG策略，為產業與社會永續發展注入正向力量。