富邦啦啦隊女神同框林志傑！卻遭酸「又矮又胖」 本人親發聲高EQ回應
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
中職富邦啦啦隊Fubon Angels成員丹丹日前在社群分享自己與籃球球星林志傑於引退賽後的合照，沒想到竟然有酸民將焦點放在丹丹的身材上，批評她的外型。對此，丹丹親自發文回應，坦言知道自己的身材不是非常纖細，直言：「大家的喜好本來就不同，你以為我不想要有大長腿嗎！」而其他隊友們見狀也紛紛留言力挺，李雅英更直接反擊：「誰都不准欺負丹丹！」
丹丹在社群上表示，其實知道自己的身材不苗條，「我也是知道我很壯，我又矮又胖。」但她非常熱愛自己的工作，「只要公司願意給我機會，我就會努力的出現在你們面前。」對於批評身材的言論她也沒少看到，但看到當下不是難過、懷疑自己，而是心想，「對於出言不遜的人可以獲得什麼呢？」
丹丹非常感謝愛著自己並挺身而出的粉絲們，「輿論壓力撐過就是過了，撐不過的話，可能不小心就上了社會新聞。」她認為，很多話不要輕易說出口，「這世界很美好，多看看美麗的事物，懂得感恩，朝著想成為的人前進，生命中很多值得關注的事情。」最後她也自嘲，「當然想要這麼重視我的腿庫也不是不可以啦！」展現自己的高EQ。
貼文曝光後，許多Fubon Angels成員包括禾羽、奶昔、應援團長Travis等人都現身留言區力挺，韓籍成員李雅英也以中文回覆，「除了我以外，誰都不准欺負丹丹！不管別人說什麼，你本來的樣子就是最棒的！我很尊敬你對生活的態度，你總是很照顧別人，也懂得愛自己，還很熱愛自己的工作! 最帥的丹丹我愛你喔。」李晧禎也直言：「誰欺負我們的丹丹，想死嗎？」可見女孩們間的好感情。
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