富邦啦啦隊女神除刺青！50倍激喊「好痛」認了這原因：工作有些影響

娛樂中心／綜合報導

富邦啦啦隊禾羽人氣持續飆漲。（圖／翻攝自禾羽IG）

富邦悍將啦啦隊成員禾羽（原名張雅涵）外型甜美，在球場頗受球迷青睞，近日她在社群平台IG公開一段影片，坦承自己終於鼓起勇氣，完成一件「想很久的事」，就是親自去除身上的刺青。影片曝光後，引發粉絲熱烈討論。

禾羽近日到醫美診所進行「除刺青」。（圖／翻攝自IG @kimi_0531）

影片中，禾羽態度堅定，坦言做出這個決定並不容易。她表示，其實自己思考了很久，「終於跨出這一步，覺得自己真的很勇敢。」她解釋，有一部分除了是因為工作有點影響外，心境上的改變更是主要原因，「我想讓自己看起來乾淨一些，也希望能以更純粹的樣子站在大家面前。」

禾羽在進行「除刺青」過程中激痛哀喊。（圖／翻攝自IG @kimi_0531）

這次除刺青，她先嘗試從手腕上的小圖案和胸前的字母開始嘗試。禾羽提到，醫護人員非常細心，知道她怕痛，術前麻藥也敷得很徹底，然而除刺青的痛是高過於刺青的10倍，仍舊讓禾羽喊「啊～好痛！！」。由於刺青部位皮膚較薄，「雷射打下去的瞬間真的還是蠻痛的，但那種痛是可以忍的。」

她強調，這次決定與外界眼光無關，而是出於對自身狀態的調整，「有時候人會變，我只是想讓自己重新開始，讓外在也回到乾淨的模樣。」禾羽感性地說：「雖然過程不容易，但我真的很開心自己踏出第一步，等全部除完後再和大家分享成果。」

粉絲看見影片後紛紛留言力挺：「終於去除了」、「你是勇者！」、「飆出高音了，你很勇敢」、「我覺得做了很棒的決定，真的給一個大大大的鼓勵」、「乾淨與否不是重點，能坦然面對自己才是力量」、「祝妳越來越自在、越來越閃亮」有網友提出過往經驗「大概比刺青痛10倍」也釣出禾羽苦笑說，「50倍吧」。

