富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男 大方公開出遊影片

慈妹被爆出有交往多年的對象，男友目前在綠島經營民宿。(圖／j.oycee377 Instagram)

富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」成員慈妹（彭翊慈），外型甜美加上活潑外向，IG擁有近46萬粉絲，人氣居高不下，如今被爆出名花有主，已經有交往多年的對象，男友目前在綠島經營民宿，小倆口也常在社群PO出出遊影片，感情相當甜蜜。

根據《鏡週刊》報導，慈妹與在綠島開民宿的男友交往多年，兩人感情相當穩定，知情人士透露小倆口不僅個性契合，加上男友外型陽光、身材健壯，熱愛登山、滑雪等戶外運動，與個性外向活潑的慈妹十分速配，其實兩人戀情在朋友圈相當公開，經常在社群PO出私下相處的影片，像是去河濱騎腳踏車、照顧寵物等，絲毫不避諱兩人的關係。

慈妹的感情生活一向備受外界關注，去年2月，她參加Fubon Angels演唱會時，被拍到一名男性友人在旁陪伴，一路從演唱會到慶功宴，都有該名男子的身影，此外，還在凌晨時陪慈妹搬運行李返家，當時引發外界揣測兩人關係匪淺，後來有知情人士發聲澄清，強調該男子只是幫忙協助慈妹，真正的男友其實另有其人。

慈妹過往是跳街舞出身，本身具有不錯的舞蹈底子，2017年在熟人建議下，經過徵選加入Fubon Angels，同時應援臺北富邦勇士職籃隊，擁有甜美臉孔的她，人氣居高不下，除了啦啦隊之外，近年頻被邀約上遍各大綜藝節目，也曾與Fubon Angels一同推出音樂作品。

