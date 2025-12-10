富邦啦啦隊甜心現身樂團祭！明年大動作宣布新身分

林沁邀請歌迷合唱。（首湛創意提供）

「幸運甜心」林沁（沁沁）再度華麗登場！繼10月在花蓮太平洋國際龍舟節完成首次公開演出後，她於12月6日現身「樂團祭Bandstival」，與高雄知名樂團夕陽武士同台飆唱〈簡單的你〉，正式為自己的歌手之路再添一筆亮眼里程碑，同時也驚喜預告將於明年1月推出生涯首支單曲，正式以本名「林沁」進軍歌壇！

身為Fubon Angels成員的林沁，近月來密集接受聲音與舞台訓練。10月在花蓮龍舟節以〈愛你〉完成首次舞台後，這回更挑戰與搖滾樂團合作。演出當晚，夕陽武士吉他聲一響，林沁在合音清唱後氣勢登場，鼓點一進，便直接踏上前方高台，瞬間點燃全場氣氛。完成共演後，她更迅速變裝，化身舞者為夕陽武士招牌曲〈屈勢〉伴舞，一次展現歌手與舞者雙重能量。

林沁笑說，「在這麼多目光下跟樂團演出真的很具挑戰，但音樂一下，腎上腺素立刻飆升」站上高台那一刻直呼不可思議，「很感謝粉絲到場支持，也謝謝夕陽武士願意把我當團員指導，讓我信心滿滿。」

夕陽武士吉他手王立表示，樂齡不到一年的林沁「表現非常亮眼」，讚她聲線乾淨純真，是彼此都會珍藏的舞台回憶。主唱阿峰則坦言，林沁站上高台的瞬間讓團員們都驚訝，「她做足準備、眼神堅定，非常期待未來有更多合作機會，相信下次見到她會更上一層樓！」

