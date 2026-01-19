富邦壽高雄凹子底開發案 完工後總樓地板面積15萬坪

（中央社記者蘇思云台北19日電）富邦人壽高雄凹子底開發案今天舉行上樑典禮，富邦人壽總經理陳世岳表示，未來完工後總樓地板面積將達15萬坪，涵蓋大型購物商場、休閒健身中心、海洋水族館、國際會議中心暨會展飯店、頂級商辦與物流中心，成為集觀光、休閒、育樂與商務於一體的城市新地標。

富邦人壽今天透過新聞稿說明，富邦人壽高雄凹子底開發案今天舉行上樑典禮，富邦集團董事長蔡明忠、富邦人壽董事長林福星、富邦人壽總經理陳世岳，與高雄市長陳其邁、高雄市議會議長康裕成等蒞臨，見證工程新里程碑。

富邦人壽董事長林福星表示，本案為高雄市推動產業多元發展、厚植區域經濟能量及促進城市轉型升級的指標性公有土地開發計畫，攜手市府共同打造兼顧在地友善生活與國際發展機能的嶄新場域，透過公私協力帶動城市觀光、商業與產業聚落成長，樹立企業與城市共榮共好的典範。

富邦人壽總經理陳世岳表示，本案基地位在北高雄凹子底特區核心地段，坐擁捷運及輕軌交會的交通優勢，兼具交通便捷與綠意環繞的雙重機能。未來完工後總樓地板面積將達15萬坪，涵蓋大型購物商場、休閒健身中心、海洋水族館、國際會議中心暨會展飯店、頂級商辦與物流中心，成為集觀光、休閒、育樂與商務於一體的城市前瞻新地標，全面提升北高雄生活機能。

富邦人壽指出，此案引進漢神百貨集團導入全新的國際級購物中心，在高達8萬坪的商場和停車場營運空間，打造旗艦型百貨據點。

富邦人壽說，此案也由柏文健康事業規劃7000坪大型運動主題休閒專區，集結滑冰場、保齡球館、鐳射遊戰體驗場、兒童體適能俱樂部、健身房等多元設施。此外，更結合南仁湖團隊，擘劃一座城市型海洋館，將成為北高雄的新親子觀光亮點。（編輯：潘羿菁）1150119