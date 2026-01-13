富邦女婿掌重兵2／周佳歐能力備受丈人蔡明興器重 學霸加跨國金融歷練背景雄厚

2016年周佳歐與蔡承媛在紐約舉辦婚禮，夫婦倆鶼鰈情深。（翻攝IG）

新年伊始，台股再創歷史紀錄，金融股指數也改寫34年來新高。當股民關注金融股能否續抱的同時，各大金控也啟動世代接棒。本刊調查，富邦金控（簡稱富邦金）二董蔡明興，除了早就安排獨子蔡承儒接下董事之外，近幾年也開始培養獨女蔡承媛夫婿周佳歐進入富邦金富邦人壽投資部擔任重要主管，隨著富邦人壽投資報酬率屢創新猷，也讓這位東床快婿在蔡明興心中地位攀高。

據富邦人壽年報顯示，富邦人壽員工編號M230的周佳歐，已於2025年1月1日晉升。他從2022年進入富邦金體系的「Global alternative & strategic investment（全球另類與戰略性投資）」部門擔任VP（Vice President，副總裁或副處長），去年已順利晉升為「Equity Investment Division（股權投資部）」VP。不僅如此，在周佳歐的LinkedIn個人經歷也得到證實。

富邦集團在大董蔡明忠（右2）與二董蔡明興帶領下，在金融與非金融業都在業界獨占鼇頭。

「簡單的說，周佳歐等於有了全方面歷練投資經驗。不僅僅只是給意見的參謀，而是擁有實權，可以操兵打仗的大將。」一位富邦人壽內部高層透露。「目前（壽險）投資分成二塊，in fixed income（固定收益市場）和variable income（變動收益投資市場），目前他是variable income副處長，直接管理alternative investment（另類投資，指股票、債券和現金以外的非主流投資）和overseas equities（海外股票投資）。」

看到蔡明興將女婿安排到富邦人壽投資部門，一位外商壽險高層直言：「人壽投資部，就是富邦金的核心獲利單位。二董讓女婿掌舵，頗具深意。」2024年富邦人壽總投資報酬率達5‧48％，創歷史新高，去年前3季富邦人壽稅後淨利位居市場第一。

「二董很喜歡這位女婿，帥氣、陽光又有實力。」一位富邦高層觀察。因為周佳歐自身的金融實力、人脈加上經歷背景，讓自己坐上金控裡重中之重的投資部門，儘管職銜不是掛著投資長，卻已是實際操盤者。

外表英挺、身材頎長的周佳歐，家境殷實，其他兄弟姊妹也都優異，分別在金融和醫藥業工作，自哥倫比亞大學畢業後，28歲就考上錄取率不到10％的特許金融分析師（CFA）執照，先在J.P.Morgan（摩根大通）、美國知名區塊鏈技術公司Ripple擔任策略夥伴，專門替包括渣打、瑞銀、瑞穗等大型跨國銀行解決金融交易問題。

周佳歐（前左）個性陽光大方，與蔡承媛（前右）結緣於哥倫比亞大學。（翻攝IG）

周佳歐與蔡承媛婚後並未立刻進入富邦集團，直到2022年9月，才正式進入富邦人壽，去年接下人壽投資部門的掌舵大位。「Kevin雖尚未進入董事會，歷經磨練後，未來可期。」富邦金內部人士觀察。

