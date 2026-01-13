富邦女婿掌重兵3／肩負富邦數位轉型重擔 蔡承道一轉變逐現大將之風

富邦集團連續第5年穩坐台灣第一大集團寶座。

在創辦人蔡萬才「家和萬事興」的原則下，富邦集團以金融、非金融切割，2016年起，非金融（台灣大哥大）由老大蔡明忠（大董）擔任董事長，而富邦金控則由老二蔡明興（二董）掛董事長。二人一路率領富邦集團開疆闢土，事業橫跨金融、電信、電商、有線電視、育樂等，根據中華徵信所公布最新調查顯示，連續第5年穩坐台灣第一大集團寶座。為讓企業永續長青，蔡明忠、蔡明興兄弟也開始啟動接班計畫，身為三代年紀最長的二董獨子蔡承儒，就是最早進入接班梯隊者；大董蔡明忠長子蔡承道在富邦集團的接班之路也越發明顯。

除了富邦二董蔡明興積極培育東床快婿之外，大董蔡明忠長子蔡承道在富邦集團的接班之路也越發明顯。據本刊側面觀察，向來低調、面對媒體常常只回答「謝謝」2個字的他，去（2025）年出席活動時，明顯活潑許多。

像是去年出席台北富邦銀行與富邦娛樂合推的富邦悍勇卡記者會，身為富邦育樂副董事長的蔡承道，並未活動結束就離開，反而逛起合作夥伴的攤位。本刊問他對富邦投資運動的看法時，蔡承道很開心地回應：「大家一起把餅做大；內部要多進行資源整合。」還上台與同仁、合作夥伴大合照，展現親民的一面。

富邦集團在大董蔡明忠（右2）與二董蔡明興帶領下，在金融與非金融業都在業界獨占鼇頭。

儘管蔡明忠曾謙虛地表示，「他（蔡承道）要學習的事情很多，接班還早。」據了解，他早替長子規劃接班藍圖，陸續安排蔡承道先後進入銀行、證券、產險等部門歷練，除跟在總經理韓蔚廷身旁學習，今年34歲的蔡承道，還一度從堂哥蔡承儒身上，接下富邦育樂董事長，同時也擔任富邦金副總經理與創新科技處長。

除了金融各面向歷練外，身為創新科技處長的蔡承道，領先本土金融同業，舉辦首場AI代理人員工競賽「黑客松」，鼓勵非IT背景同仁打造具備自動化能力的AI應用。「除了協助金融業務朝科技導向外，也能提升內部同仁數位能力。」富邦金控高層說。就在金融業紛紛導入AI、運用科技升級之際，蔡承道也肩負起富邦金數位轉型的重責大任。

蔡承道在集團多元化各部門歷練，近一年來，面對鎂光燈越顯穩重大將之風。（富邦金控提供）

大董蔡明忠37歲接班，蔡承道34歲，距離父親接班時間僅差3年。從近半年蔡承道出席的法說會、記者會上，都可看見他的改變。「眼神一樣清澈；面對鎂光燈或詢問多了一份篤定，」業內人士觀察。

