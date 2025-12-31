富邦女孩丹丹「人生首次進派出所」 為46元遭詐騙數萬怒喊：拜託還給我

記者陳宣如／綜合報導

富邦集團旗下啦啦隊Fubon Angels成員丹丹（吳丹丹）近日在社群平台透露，她日前收到催繳通知，繳納了46元的停車費，沒想到其實是遭遇詐騙，結果損失金額達數萬元，足足夠她生活一個月，這件事也解鎖她「人生首次進入派出所」的報案經歷。

根據丹丹分享，事件起因是一封來自Email的通知，聲稱她有46元停車費尚未繳納，雖然她自己沒有車，但她心想「幫人繳停車費也是有可能的」，生怕出問題，便依照信件指示操作。然而完成繳費後，丹丹發現信用卡實際刷款金額高達4萬多元，才意識到受騙。

丹丹表示，她隨即聯絡銀行，辦理停卡與換卡手續，以避免再次被盜刷。但因交易是由她自行操作並輸入識別碼，銀行無法以盜刷名義停止刷款，因此隨後她撥打165反詐騙專線，並前往派出所完成立案程序。丹丹表示，這是她「人生第一次進派出所」，就連警方也認為該封詐騙信看起來相當真實。

事後丹丹坦言自己在事件中的警戒心不足，將這次詐騙經驗做成影片希望示警更多人，並寫道：「真是敗給我自己，警戒心也太低了吧，眼殘到不行」、「人生啊～覺得哀傷……拜託你還給我吧！！那一點點也塞不了你們的牙縫，可我是可以生活一個月的啊！」

此外，丹丹也在影片中提醒粉絲注意信用卡安全，表示「希望大家都能眼睛睜大一點，其實有很多細節，我沒注意才會犯下大錯，祝那個竊盜犯早點吃牢飯！」丹丹建議大家檢查信用卡設定，例如關閉國外交易功能或設定刷卡金額上限，都能防止大額異常扣款。

丹丹也分享，她在報案時，警察說想要確認是不是詐騙，可以到警政署「打詐儀表板」網站看看有沒有相似的案件，這個網站有許多詐騙相關資訊，提供民眾掌握最新詐騙手法。

