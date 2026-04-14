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富邦女孩遭嗆「又矮又胖」！本人不忍回擊酸民
娛樂中心／李明融報導
中華職棒啦啦隊成員除了在場上帶動球迷為球員應援，社群平台上的表現也經常引發網友熱議。富邦悍將啦啦隊 Fubon Angels 成員丹丹昨（13日）在 Threads 發文吐露心聲，針對長期以來網友對其身材的評論，她終於忍不住做出回應，貼文一出立刻引發熱烈討論。
丹丹夜深人靜陷入自我懷疑，為此難過落淚。（圖／翻攝自丹丹 IG）
夜深人靜陷入自我懷疑！丹丹淚訴：哪一次不是爆哭？
面對酸民質疑，丹丹坦言非常清楚外界的評價，甚至自嘲「我也是知道我很壯，我又矮又胖」。然而看到負面言論時，心情難免受到影響，甚至曾因此對自己說過無數次重話，在夜深人靜時陷入深深的自我懷疑。為此她直言「哪一次不是爆哭、不是懷疑自己？但對於出言不遜的人來說，這樣做能獲得什麼呢？我不知道」。
即便面對身材攻擊，丹丹仍沒忘記始終支持她的粉絲與親友。（圖／翻攝自丹丹 IG）
放下「大長腿」幻想！丹丹堅守舞台熱愛：只要有機會，就會努力出現
即便面對身材攻擊，丹丹仍沒忘記始終支持她的粉絲與親友。她感性表示：「雖然大家對美的標準不同，我也曾幻想過擁有完美的大長腿，但現實的身材並不影響我對舞台的熱愛。」她更強調：「只要公司願意給我機會，我就會努力出現在你們面前。」在經歷無數次的心理建設後，她已對酸言酸語見怪不怪，決定將重心放在珍惜她的人身上。
原文出處：富邦女孩遭嗆「又矮又胖」！本人不忍回擊：以為我不想要有大長腿嗎？
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