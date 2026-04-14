富邦女孩遭批「又矮又胖」 曝自己爆哭：你以為我不想要有大長腿嗎？
富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員丹丹長期以來遭到部份球迷攻擊她的身材，說她不像其他啦啦隊女孩一樣瘦。丹丹忍耐許久，終於發長文回應這件事，坦承自己面對批評的言論「哪一次不是爆哭、不是懷疑自己？」但公司願意給她機會，她就會努力下去，還說「你以為我不想要有大長腿嗎？」
丹丹昨天（13日）在Threads上發文「其實我也是知道我很壯，我又矮又胖」，但是她說自己熱愛現在的工作，只要公司願意給她機會，她就會努力的出現在球迷面前，「大家的喜好本來就不同，你以為我不想要有大長腿嗎？」
丹丹說，面對攻擊自己身材的言論已經見怪不怪了，「我已經對自己講過無數次了，甚至說的更難聽，哪一次不是爆哭、不是懷疑自己？」丹丹反問，對於這些言不遜的人，能獲得什麼嗎？
丹丹對支持她的球迷很感謝，說感激大家會為自己挺身而出，「輿論壓力撐過就是過了。不過的話⋯可能不小心就上了社會新聞。很多話可以不要這麼輕易說出口」，她強調，這個世界很美好，大家可以多去看看美麗的事物、朝著想成為的人前進，生命中很多值得關注的事情。最後，她也幽默表示「當然想要這麼重視我的腿庫也不是不可以啦！」
網友們看後紛紛留言為她加油打氣，「不管別人說什麼，妳本來的樣子就是最棒的」、「我愛丹丹」、「同是短腿人。誰說女生一定要大長腿才好看！大長腿就沒有我們可愛啊」、「我在新莊富邦的主場看過丹丹，雖然真的矮矮小小的。但是在場上卻很賣力跳舞很閃亮」、「丹姐出寫真集大家會買嗎？我個人是會啦」、「妳的美好我們看得見，不該被那些刷存在感的路人定義」。
★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925
回到原文
更多鏡報報導
慘遭火吻！女舞者「火舞表演」跌倒 裙子著火…全場沒人救她
女友月收20萬！每個月還給他2萬 男子想婚卻嫌棄她「這一點」
禽獸不如！學校警衛性侵5歲男童還「切斷生殖器」 自白原因太誇張
地獄前女友化身「Google評論家」 排班表、私生活全公開 還放話：吸強力膠做掉你
其他人也在看
富邦女孩遭嗆「又矮又胖」！本人不忍回擊酸民
娛樂中心／李明融報導中華職棒啦啦隊成員除了在場上帶動球迷為球員應援，社群平台上的表現也經常引發網友熱議。富邦悍將啦啦隊 Fubon Angels 成員丹丹昨（13日）在 Threads 發文吐露心聲，針對長期以來網友對其身材的評論，她終於忍不住做出回應，貼文一出立刻引發熱烈討論。
31歲千萬美女網紅罹癌化療「秀髮留不住」剃光頭親自坦言：主動更輕鬆！
中國千萬頂級網美「一栗小莎子」（本名徐依莎）因穿藍色針織緊身裙跳舞爆紅，被粉絲封為「藍色戰神」，今年才31歲的她在2024年升格當媽，怎料今年1月確定罹癌，日前在社群釋出一段「剃髮影片」，坦言因化療副作用造成掉髮嚴重，最後在家人與好友陪伴下，把留了多年的秀髮主動剃光，而她近況曝了光。
富邦女孩「挨酸又矮又胖」！本人回應惹心疼 李雅英也怒了喊1句挺爆
中職富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員丹丹，在社群PO出與台灣籃壇傳奇「野獸」林志傑的同框照，部分網友針對其身材發表負面評論，丹丹13日在Threads發文吐露心聲，「其實我也是知道我很壯，我又矮又胖，你以為我不想要有大長腿嗎？」
繳稅注意！監理系統將暫停服務 這24小時小心撲空
【記者莊偉祺／台北報導】民眾近日有要繳交稅費，或是線上辦理各項監理業務注意了！公路局將進行24小時系統維護作業，期間暫停公路監理資訊系統所有系統服務，如果提前完成作業，將隨即恢復服務。
Netflix《月鱗綺紀》《冰湖重生》演員都出事！范世錡捲于朦朧事件遭劇組除名 黃楊鈿「天價耳環」炫富闖禍
【文／徐瑞安】近期《冰湖重生》、《月鱗綺紀》兩部古裝陸劇熱播掀起討論，卻也有網友發現，兩部同檔期的陸劇中，都有主要演員捲入是非爭議，包括《冰湖重生》女主角黃楊鈿甜，她前年出席成年禮時，疑似配戴天價耳環而惹議，雖然後來證實耳環為山寨版，但仍大傷形象；另一部《月鱗綺紀》中，演員范世錡捲入于朦朧事件遭網友抵制，而范世錡的名字在宣傳文案中被《月鱗綺紀》劇組除名，顯然目前仍難以翻身。
通車倒數！淡江大橋啟動載重測試 多輛實車加載驗證結構安全
淡江大橋正進行通車前整備作業，交通部公路局今日啟動車輛載重試驗，透過實車加載及精密儀器量測，全面驗證橋梁在不同受力情境下的結構反應與整體表現，作為正式通車前橋梁安全重要驗證工作。
富邦女神被酸「又矮又胖」 丹丹：粉絲力挺讓我哭很慘｜#鏡新聞
富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員丹丹，近日PO出和引退球星林志傑的同框照，身材卻遭酸民批評又矮又胖，今天（4/14）她受訪時也強調，自己哭得很慘，不是因為被攻擊，而是看到很多粉絲力挺，讓她很感動。
中職／喜歡的球員自己印！「新莊城堡」啟用小卡機 5月還有女孩版
「新莊城堡」再有新玩具，富邦悍將隊今日起在新莊棒球場啟用「收藏小卡機」，可由球迷自行選擇喜愛球員印製成PVC塑膠材質的紀念小卡，每張150元，5月還將有Fubon Angels款式機台推出。 悍...
啦啦隊女神遭酸「又矮又胖」 訴心聲「你以為我不想要大長腿嗎？」
富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員丹丹，PO出與富邦勇士隊「野獸」林志傑的同框照，身材卻遭部分酸民批評，昨（13）日在Threads發文吐露心聲，針對長期以來對她身材指指點點的酸民做出回應。富邦啦啦隊Fubon Angels除了中職富邦悍將的應援工作外，在籃球季時也要替富邦勇士應援，丹丹在T
林政賢憂桃園消防人力不足 局長曝預計這時補人
桃園市議會今（14）日進行消防局工作報告，國民黨籍市議員林政賢針對桃園活動消防事前審查、人力不足、電動車火災、傳統市場消防安全議題提出質詢。針對今年桃園信仰生活節火舞表演意外事件，林政賢指出，依《消防法》第14條之1規定，公共場所進行火焰等具危險性的表演，應事先向消防機關申報，並備妥可即時使用的滅火
新北三芝「中巴一樣大槽體」滾落 險壓壞來車
新北市呂姓男子13日駕駛聯結車載運中巴一般大的20噸槽體行駛三芝山區道路，因未綑牢，導致轉彎會車後槽體滾落，險些壓壞來車，駕駛逃過一劫報案，因影響通行，警方獲報趕抵，幸無人員受傷，要求業者派車吊掛，期間警方派人封閉道路、指揮交通，今天追究肇事駕駛載運貨物掉落，祭出罰單，最高開罰1萬2000元。
中美館夏日國際展 「熱暑人」開啟跨國熱感對話
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】臺中市立美術館今夏國際展覽「熱暑人－熱／暑的文化與當代藝術」，自5月15日
墾管處推「聽見墾丁」音樂會 鵝鑾鼻奏響交響樂
（中央社記者林巧璉高雄14日電）墾丁國家公園管理處推出全新戶外音樂品牌「聽見墾丁」，首場音樂會「半島ê琴書」將於5月2日在鵝鑾鼻公園登場。活動邀請高雄市交響樂團擔綱，讓民眾在自然風光下重新認識恆春。
白沙屯媽祖進香 信徒體力不支送醫 (圖)
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香隊伍12日起駕，不少信徒體力不支、水喝太少，硬撐遶境被送進急診。圖為示意圖。
被問要不要上《浪姐》！張鈞甯自認唱跳俱不佳 「不要去荼毒大家」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導氣質女神張鈞甯13日以品牌代言人身份出席由醫藥共研背景打造的保養品牌商品發表會，宣告引領台灣進入「外泌體保養新時代」...
前立委陳歐珀收賄一審判刑16年 北檢將研議是否上訴
前立委陳歐珀因收受聯興國際物流股份有限公司賄賂後，在立法院推動「商港法」修正案，並詐領助理費。台北地檢署去年8月依涉犯職務上行為收受賄賂及不正利益等罪起訴他，並求處24年2月重刑。台北地方法院則於今日上午判陳歐珀16年徒刑，褫奪公權6年。北檢今表示，待收到判決書後，將研議是否提起上訴。
白沙屯媽祖進香多人就醫 熬夜體力不支還有染A流
（中央社記者趙麗妍台中14日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香隊伍12日起駕。台中大甲李綜合醫院急診室13日收治12名香燈腳，20多歲至50多歲都有，多因熬夜沒睡、體力不支、抽筋等，還有人罹患A型流感。
台積電改寫2055元新天花板！短短2個月新增135位億萬富翁
台積電（2330）法說會前夕，今（14）早盤中股價再度改寫2055元新天花板，一張要花205.5萬元，等於只要持有近50張，就擁有上億身價。據集保結算所資料，台積電已創造近9900名億萬富翁，且神山今年2月25日率先站上2000元大關後股價震盪，短短2個月收復再締新猷外，全民進場撿又賺一波，短短2個月就新增高達135位億萬富翁。
黃金三角店面移工買來開理髮店、網預言台灣房市接盤主力！東南亞移工不回鄉蓋豪宅、健保也是誘因？
近期針對印度移工今年底將開放，民眾有兩極化的討論，希望能夠終止引進進而連署。同時間，有民眾行經彰化火車站前，赫然發現由台灣人經營的黃金三角店面，已搖身一變成為外籍移工開設的理髮店，讓不少人驚呼「東南亞外資」實力強大，讓網友在PTT房板引發熱烈討論：東南亞外勞未來會不會成為台灣房地產的接盤主力？
大太陽要沒了！週三起鋒面接力 降溫又降雨
[Newtalk新聞] 中央氣象署播報員於今(13)日的天氣播報中表示，明日的天氣與今天類似，高溫都是30度以上，降水則偏少，不過從週三到週五會有微弱鋒面通過，高溫略為下降，降雨則是到週六才會趨緩。 氣象署播報員黃恩鴻表示，明日天氣與今天大同小異，高溫上看30到33度，南部略高於北部，午後山區會有零星降雨，紫外線強。至於週三開始，由於微弱鋒面通過，北部及東半部有局部短暫陣雨，中南部多雲到晴。 而週四開始鋒面減弱，基隆北海岸、宜蘭有局部短暫陣雨。週五鋒面通過，桃園以北、宜花有局部短暫雨，竹苗、台東及恆春為零星短暫雨，中南部則是多雲到晴。 溫度方面，週三至週四北部及東半部高溫略降為27至29度，週五至週日，受鋒面及東北季風影響，再降為25至27度，低溫則都是21至23度。至於備受關注的強颱辛樂克，氣象署表示，辛樂克颱風路徑朝西北移動，對台灣沒有影響。查看原文更多Newtalk新聞報導雨揚老師》12生肖農曆3月運勢：雞寶寶召喚錢潮、豬寶寶進帳頗豐(下)35年來最強4月颱！辛樂克颱風結構扎實 穩坐今年「風王」