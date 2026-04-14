富邦女孩遭批「又矮又胖」 曝自己爆哭：你以為我不想要有大長腿嗎？

富邦女孩丹丹坦承被攻擊身材有爆哭過。圖／IG@yea_wu

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員丹丹長期以來遭到部份球迷攻擊她的身材，說她不像其他啦啦隊女孩一樣瘦。丹丹忍耐許久，終於發長文回應這件事，坦承自己面對批評的言論「哪一次不是爆哭、不是懷疑自己？」但公司願意給她機會，她就會努力下去，還說「你以為我不想要有大長腿嗎？」

丹丹昨天（13日）在Threads上發文「其實我也是知道我很壯，我又矮又胖」，但是她說自己熱愛現在的工作，只要公司願意給她機會，她就會努力的出現在球迷面前，「大家的喜好本來就不同，你以為我不想要有大長腿嗎？」

廣告 廣告

丹丹說，面對攻擊自己身材的言論已經見怪不怪了，「我已經對自己講過無數次了，甚至說的更難聽，哪一次不是爆哭、不是懷疑自己？」丹丹反問，對於這些言不遜的人，能獲得什麼嗎？

單單坦承面對攻擊會懷疑自己。 圖／IG@yea_wu

丹丹對支持她的球迷很感謝，說感激大家會為自己挺身而出，「輿論壓力撐過就是過了。不過的話⋯可能不小心就上了社會新聞。很多話可以不要這麼輕易說出口」，她強調，這個世界很美好，大家可以多去看看美麗的事物、朝著想成為的人前進，生命中很多值得關注的事情。最後，她也幽默表示「當然想要這麼重視我的腿庫也不是不可以啦！」

網友們看後紛紛留言為她加油打氣，「不管別人說什麼，妳本來的樣子就是最棒的」、「我愛丹丹」、「同是短腿人。誰說女生一定要大長腿才好看！大長腿就沒有我們可愛啊」、「我在新莊富邦的主場看過丹丹，雖然真的矮矮小小的。但是在場上卻很賣力跳舞很閃亮」、「丹姐出寫真集大家會買嗎？我個人是會啦」、「妳的美好我們看得見，不該被那些刷存在感的路人定義」。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



回到原文

更多鏡報報導

慘遭火吻！女舞者「火舞表演」跌倒 裙子著火…全場沒人救她

女友月收20萬！每個月還給他2萬 男子想婚卻嫌棄她「這一點」

禽獸不如！學校警衛性侵5歲男童還「切斷生殖器」 自白原因太誇張

地獄前女友化身「Google評論家」 排班表、私生活全公開 還放話：吸強力膠做掉你