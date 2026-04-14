富邦女孩「挨酸又矮又胖」！本人回應惹心疼 李雅英也怒了喊1句挺爆

富邦女孩丹丹PO與林志傑照片，被酸「又矮又胖」。取自Threads@yea_wu



中職富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員丹丹，在社群PO出與台灣籃壇傳奇「野獸」林志傑的同框照，部分網友針對其身材發表負面評論，丹丹13日在Threads發文吐露心聲，「其實我也是知道我很壯，我又矮又胖，你以為我不想要有大長腿嗎？」

韓籍成員李雅英也跳出來力挺好姐妹，表示「除了我以外，誰都不准欺負丹丹！不管別人說什麼，你本來的樣子就是最棒的！我很尊敬你對生活的態度，你總是很照顧別人，也懂得愛自己，還很熱愛自己的工作! 最帥的丹丹我愛你喔」。

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事件起因於富邦勇士舉辦林志傑引退賽，賽後丹丹在社群平台Threads分享與林志傑的合照。貼文曝光後，遭酸民攻擊，酸她「又矮又胖」。對此，丹丹回應指出，「嗯～其實我也是知道我很壯，我又矮又胖，但我愛我的工作，只要公司願意給我機會，我就會努力的出現在你們面前」。

富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」丹丹外型亮麗。翻攝IG/yea_wu

「大家的喜好本來就不同，你以為我不想要有大長腿嗎？這樣的言論於我，已經見怪不怪，我已經對自己講過無數次了，甚至說的更難聽，那一次不是爆哭、不是懷疑自己，但對於出言不遜的人可以獲得什麼呢？不知道。但謝謝愛我的你們，謝謝你們為我挺身而出，輿論壓力撐過就是過了，撐不過的話⋯可能不小心就上了社會新聞。」

丹丹指出，很多話可以不要這麼輕易說出口，這世界美好，多看看美麗的事，懂得感恩，朝著想成為的人前進，生命中很多值得關注的事情，當然想要這麼重視她的腿庫也不是不可以啦。

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