富邦女神畫面性感爆擊！奶昔浴缸泡澡照曝光 拍到韓國破尺度大升級

娛樂中心／綜合報導

有「富邦IU」之稱的甜系啦啦隊女神「奶昔」。（圖／翻攝自IG @milkshake_0622）

職棒富邦悍將Fubon Angels 的甜系啦啦隊女神「奶昔」（洪採鈺），現年27歲的她被球迷封為「富邦 IU」，以乾淨的氣質、亮眼舞台魅力與能唱能跳的全方位表現廣受粉絲喜愛。近日她正式推出 2026 寫真桌曆《昔日》，從台灣一路拍到韓國，是歷年來規模最大、造型變化最多，更是性感尺度破表最大的一次。

「奶昔」推出全新個人寫真桌曆突破尺度。（圖／NAT耐特行銷提供）

粉絲們期待已久的奶昔寫真桌曆作品《昔日》終於登場。她透露這次桌曆「大改版、大升級」，一口氣呈現12套不同服裝造型，每一組造型都當作正規寫真成本來拍，從夏日俏皮、冷甜混搭到清新日系風格，每一套都展現截然不同的奶昔。

「奶昔」寫真桌曆特別赴韓國拍攝傳統韓服外景造型。（圖／NAT耐特行銷提供）

「奶昔」寫真桌曆清新氣質頗受球迷喜愛。（圖／NAT耐特行銷提供）

「奶昔」寫真桌曆造型多變。（圖／NAT耐特行銷提供）

奶昔這次推出《昔日》寫真桌曆，不僅赴韓國拍攝，特地拍攝正宗韓服美景、高中學生服之外，更突破性感尺度拍攝比基尼浴缸泡澡，這次周邊內容也相當豐富，包括桌曆、夏日風立牌、三款百變立牌、生日滑鼠墊與隨機簽名拍立得，被粉絲笑稱「一次收集奶昔所有形態」。奶昔表示，「希望桌曆能陪伴粉絲度過 2026 年，每個月翻頁時，都能被治癒」，她也在社群呼籲粉絲：「等你帶我回家～」

甜系啦啦隊女神「奶昔」推出全新個人寫真桌曆突破尺度。（圖／NAT耐特行銷提供）

奶昔對舞蹈有非常執著的熱忱，2021年底加入 Fubon Angels，作為練習生訓練短短3個月便成功轉正，至今已累積四年應援經驗。然而她在啦啦隊的應援之路曾遇到不小挫折。先前因拍攝意外導致右腳踝韌帶撕裂，讓她短暫停下腳步。然而她保持樂觀，積極復健，也在休養後迅速回到舞臺，是粉絲公認「甜美又堅強」的代表。除了舞蹈，她同時擅長爵士鼓，更推出個人單曲《繞圈圈》堪稱啦啦隊界才女。

