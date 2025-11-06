富邦媒前3季獲利年減11% 電視購物縮減競爭加劇影響

（中央社記者何秀玲台北6日電）台灣電商龍頭富邦媒公布今年前3季財報，營收新台幣769.9億元，年減2.6%，歸屬於母公司業主淨利20.7億元，年減11.6%，每股純益（EPS）7.81元。

富邦媒向中央社記者表示，營收與獲利下滑，主要受電視購物與型錄等傳統高毛利業務規模持續縮減影響，加上市場競爭加劇與整體消費力道轉弱，使獲利表現略為收斂；不過整體營運體質仍穩健，毛利率維持約9%，展現獲利品質與成本控管能力。

富邦媒指出，因推動長線布局，包含平台新事業、AI客服與數據導購技術升級等，在研發與人才方面持續投入，使第3季研發費用年增近20%，管理費用也因新技術與人才引進略有提升；短期內投資使獲利略有壓力，是強化科技服務力與建立長期競爭基礎，皆是未來成長動能。

富邦媒今天也透過新聞稿表示，將以「平台深化、數據驅動、體驗升級」為營運策略主軸，打造新成長引擎；平台電商「mo店+」截至今年9月底，上架商品突破300萬件，商家逾8000家，商品與會員滲透率同步成長，展現平台在商家與商品兩端的擴張動能。

另外，富邦媒指出，去年9月推出訂閱制付費會員服務「moPlus」高貢獻會員購買力持續攀升，續留力表現穩健，第4季將推出全新「輕量級訂閱方案」，以差異化回饋與分層機制擴大滲透率，強化會員經營，推動整體會員結構升級。

同時，「momo聯播網」以數據與演算法為核心，推動導購與廣告效能雙軌升級，協助品牌精準觸及目標客群，也提升投放回報。

展望第4季，富邦媒表示，將啟動全年最大檔期雙11、雙12，營運動能可望回升。（編輯：楊蘭軒）1141106