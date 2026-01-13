富邦媒持續穩居千億營收高水位

台灣線上零售業龍頭momo富邦媒（8454）公告114年12月營收，在年終旺季與精準行銷策略驅動下，單月合併營收約新台幣92億元，全年合併營收約新台幣1,086.7億元，持續穩居千億營收高水位。富邦媒表示，12月份營運動能主要受惠於年終購物旺季與節慶送禮需求挹注，平台透過會員回饋、檔期促銷與精準行銷工具，有效帶動站內流量與轉換表現；儘管疫後部分消費支出轉向國外旅遊、餐飲娛樂及實體商店購物，使單月營收較去年同期略有差異，但整體營運體質依舊強韌，維持高水準表現。

富邦媒指出，零售媒體聯播網(RMN)已成為品牌在第三方Cookie退場後的關鍵解方。2025年全年參與momo廣告投放的品牌數較前一年成長超過50%，顯示品牌運用電商數據的動能持續擴大。其中，momo聯播網廣告與推薦廣告展現顯著成效。

隨著平台營運規模穩健擴大，momo持續深化會員經營，於12月啟動「moPro雙軌制會員訂閱服務」，全面擴大會員經濟佈局。