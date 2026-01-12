富邦媒2025全年營收衰退3.46%！仍維持千億高水位

富邦媒12月合併營收約新台幣92億元，年減5.65%。圖為富邦媒自動化物流中心



國內電商龍頭momo富邦媒今日（1/12）公告2025年12月及全年營收。在年終旺季與精準行銷策略驅動下，12月合併營收約新台幣92億元，年減5.65%。全年度合併營收約新台幣1,086.7億元，年減3.46%，自2021年以來，年營收首度呈現負成長，但仍維持千億營收高水位。

富邦媒表示，12月份營運動能主要受惠於年終購物旺季與節慶送禮需求挹注，平台透過會員回饋、檔期促銷與精準行銷工具，有效帶動站內流量與轉換表現；儘管疫後部分消費支出轉向國外旅遊、餐飲娛樂及實體商店購物，使單月營收較去年同期略有差異，但整體營運體質依舊強韌，維持高水準表現。

觀察12月單月品類表現，以3C家電、美妝、保健為主要支撐點。3C品類方面，受惠於歲末年終換機潮，加上 iPhone 17 系列現貨供應充足，帶動 iPhone 17 系列及周邊商品買氣年增近四成，同步挹注高客單價商品表現。

美妝保健品類則顯現消費升級趨勢，消費者從「囤貨型」轉向「精緻化」的高品質保養與健康投資。其中，高效能保養與機能性保健品表現最為強勁，包括魚油、益生菌、膠原飲等內在調理保健食品，以及青春露、精華液、抗老乳霜等高單價護膚產品，買氣皆持續增溫。

富邦媒指出，零售媒體聯播網已成為品牌在第三方Cookie退場後的關鍵解方。2025年全年參與 momo 廣告投放的品牌數較前一年成長超過50%，顯示品牌運用電商數據的動能持續擴大。

其中，momo 聯播網廣告與推薦廣告展現顯著成效。聯播網廣告透過站外精準導流，成功將導流成本降低逾 35%，同時維持廣告投資報酬率穩定上升，顯示平台能以更具競爭力的成本獲取優質流量；推薦廣告則透過「以品找人」的 AI 智能機制，依據消費者行為精準曝光，帶動ROAS 成長超過20%。隨著流量規模與轉換率取得最佳平衡，momo Ads 已從單純的廣告工具，進化為協助品牌創造營收的戰略夥伴。

隨著平台營運規模穩健擴大，momo於12月啟動「moPro雙軌制會員訂閱服務」，全面擴大會員經濟佈局。其中，旗艦級「moPro+」年費 2,399元，除整合年度mo幣回饋、百大品牌加碼及專屬優惠價等站內權益外，更強勢跨界串聯Uber ONE、機場接送、影音串流與共享交通等外部服務，將服務場景從購物延伸至生活，進一步提升高價值會員的尊榮體驗。

此外，為拓展年輕客群與高頻消費用戶，同步推出全新輕量版「moPro」會員，提供月費 88 元、年繳 888 元的彈性方案，以低門檻優勢鎖定日常剛需消費，強化回饋機制。透過精準分層的雙軌制度，momo 期望有效擴大會員滲透率並優化用戶黏著度，為平台挹注更具延展性的長期成長動能。

