富邦媒Q3營收達245.6億元 每股盈餘2.11元 momo以科技、會員、永續三軌並進 平台穩健成長

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】momo富邦媒（8454）今（11/6）日召開董事會並公布2025年第三季財報。受整體消費環境疲弱及市場競爭加劇影響，本季合併營收達新台幣245.6億元，年減3.9%；營業利益6.45億元，每股盈餘2.11元。儘管外部挑戰持續，momo憑藉穩健經營與數據導向策略展現營運韌性，前三季合併營收約770億元，GMV仍維持正向成長，持續穩居科技電商領導地位。

momo持續以「平台深化、數據驅動、體驗升級」為策略主軸，打造新一輪成長引擎。「mo店+」平台截至9月底上架商品突破300萬件、精選商家逾8,000家，商品豐富率與會員滲透率同步成長，展現平台在商家與商品兩端的擴張動能。「moPlus」高貢獻會員購買力持續攀升、續留力表現穩健，第四季將推出全新「輕量級訂閱方案」，以差異化回饋與分層機制擴大滲透率，強化會員經營，推動整體會員結構升級。同時，「momo聯播網」以數據與演算法為核心，推動導購與廣告效能雙軌升級，協助品牌精準觸及目標客群、提升投放回報，實現站內外整合的行銷價值鏈，進一步鞏固momo在零售媒體市場的領先優勢。

momo以客戶體驗為長期戰略，將AI視為服務創新的核心引擎。第三季導入新一代智能客服系統，結合 AI情緒辨識與語意理解，提升分流與回應效率，回覆正確率穩定維持在 90%以上，展現AI在效率與體驗上的雙重價值。momo同步深化AI與數據布局，積極引進AI、數據與產品人才， AI不只是營運工具，而是形塑「科技服務力」的關鍵基礎，將以數據與技術為核心，持續實踐「體驗第一」的品牌承諾。

momo持續推動綠色供應鏈與ESG實踐，第三季舉辦「供應商ESG學苑」，鼓勵夥伴落實產品減碳與環保標章申請。公司並發布《2024年永續報告書》與《TCFD報告書》，強化氣候風險揭露與治理透明度。憑藉長期推動成果，momo近期榮獲環境部「國家企業環保獎」與《天下》「永續公民獎」雙重肯定。momo表示，未來將持續擴大綠活會員規模，深化綠色選品，讓永續成為平台日常營運的一部分，實踐「讓消費更美好」的品牌承諾。

面對電商市場的快速變化與競爭升溫，momo以長線布局推動穩健成長。從「mo店+」擴大生態規模、「moPlus」深化會員價值，到AI科技驅動的服務升級與跨境業務啟動，momo已逐步形成以科技、會員、數據與國際化為核心的成長引擎。momo總經理谷元宏表示：「市場變化愈快，我們愈要走得穩。momo的競爭力，不只來自促銷檔期的爆發力，更來自科技與體驗的長期積累。」momo將持續以「科技、會員、選品、物流與永續」五大主軸為基礎，強化平台韌性與創新動能。展望第四季，團隊將全力以赴迎戰雙11、雙12檔期，整合新業務與會員動能，在穩健中創造新的成長節奏。