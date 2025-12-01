富邦建設11.5億卡橋科2期 單坪41萬元購入2788坪土地

【記者葉家銘／高雄報導】台積電效應加上橋頭科學園區建置，讓近年來橋頭區地房價出現暴漲，預售屋甚至出現單坪49萬元創價行情，該現象也讓建商越來越積極佈局橋頭。最新實價登錄揭露，橋頭區橋科段252與270地號，出現單筆實登面積2788.34坪屬住2用地，以單坪41.31萬元，總價11億5179.7萬元成交，買方為富邦建設，該購地也是富邦繼鳳山區推出「富邦大無疆」造鎮案後再次購地，而賣方則為三地集團創辦人鍾嘉村。

此次土地交易分2筆地號，252地號面積1823.05坪；270地號面積965.29坪，買方登記均為富邦建設，也是繼2016年富邦建設在鳳山區推出「富邦大無疆」後，再次看好高雄購地。台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮指出，區段屬橋科2期，目前以京城集團持有土地最多，另包括太普與皇苑均有購地卡位，目前已配地完成，「近年來橋頭受惠台積電設廠楠梓，加上橋頭科學園區建置，導致地房價出現暴漲，房市交易相對熱絡。」

橋頭區去年預售屋均價落在34.25萬元，今年即便房市買氣冷清，但均價拉高到40.37萬元，房價漲幅達17.8%！當中達麗建設位於高雄新市鎮預售案「達麗世界學 」，甚至出現單坪49萬元超高行情，該案累計揭露165戶住家，均價落在41萬元，改寫區段新高！而近期將有鼎宇建設將推出成屋案「森花園」，建案規劃368戶，43-63坪，房價鎖定成交要坐穩4字頭。

實登內容

