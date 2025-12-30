富邦悍將不讓了！補進上過大聯盟也打過日韓職超級強投

【記者廖柏璋／台北報導】富邦悍將積極備戰新球季外援戰力，今日宣佈簽下曾上過大聯盟的美國投手威克森(Aaron Wilkerson)，並命名為「威戈神」，預計2月抵達台灣加入春訓。

右投威戈神擁有9年美職體系資歷，並曾在2017~19年連續3年升上大聯盟出賽，2022年威戈神轉往亞洲發展，加盟日本職棒阪神虎隊，該年在一軍14場出賽拿下5勝、防禦率4.08。

2023年從威戈神從運動家3A出發，季中獲得韓國職棒樂天巨人挖角，韓職首個半季出賽13場拿下7勝、防禦率2.26，表現非常精彩。

威戈神2024年續留樂天巨人，全季32場出賽拿下12勝、196.2局投球是全聯盟最多，防禦率3.84，投出167次三振，優異的內容讓他獲得重返美職體系的機會。

2025年球季威戈神效力美國職棒聖路易紅雀與辛辛那提紅人，整季於3A出賽繳出7勝、防禦率3.89佳績。

富邦悍將球團表示，威戈神其投球風格以穩定控球與多球種搭配見長，近年在各聯盟展現優異的投球穩定度與控球能力，是熟悉亞洲球界的經驗豐富投手，期待威戈神加盟悍將後，與投手群共同組成悍將新球季的重要先發輪值，為球隊爭取更多勝利。

