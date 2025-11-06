富邦悍將人事地震！陳金鋒辭總教練 「校長」林華韋下台一鞠躬

陳金鋒辭任一軍總教練。（翻攝Fubon Guardians 富邦悍將棒球隊 臉書）

中職賽季落幕，富邦悍將今（6日）震撼宣布球團人事異動，包含總教練陳金鋒確定下台，改由日籍教練後藤光尊接任，領隊部份林華韋任期屆滿，改由陳昭如出任。

富邦悍將今宣布，領隊由富邦育樂總經理陳昭如出任，成為悍將隊史第3任領隊；原先的副領隊林威助則升任執行副領隊，將掌管整體球隊棒球事務，持續協助推動球團發展與選手養成體系的精進。

另富邦悍將一軍總教練由原二軍總教練兼野手綜合教練後藤光尊接下，前一軍總教練陳金鋒辭任總教練職務，轉任富邦育樂董事長特助；富邦悍將前領隊林華韋、前執行副領隊郭泰源年底任期屆滿聘為球團顧問。

悍將球團表示，陳昭如現任富邦育樂總經理及富邦運動場館董事長，憑藉多年產業管理經驗與組織整合能力，積極推動球團在經營、行銷與球隊制度的改革。任職期間，升級球迷服務、優化球場及球隊基礎建設，穩定提升球隊發展動能。林威助自去年10月出任悍將副領隊兼農場主管，專注於農場與養成體系，並透過引進外籍教練、海外訓練與制度改革，為球隊打造長期競爭力。富邦球團期盼，未來在陳昭如領隊及林威助執行副領隊的協力之下，共同帶領球團在競技與經營面向同步成長。

悍將球團介紹，後藤光尊曾效力日本職棒歐力士猛牛，於2024年起擔任富邦悍將二軍總教練兼野手綜合教練，帶領年輕選手建立正確職業觀念與比賽節奏。2025年球季中，後藤展現出卓越的選手培育成果，多位悍將潛力新秀在他的調教下展現成長與穩定貢獻，形成球隊戰力補強的重要基礎。升任一軍總教練後，後藤將延續個人座右銘「不珍惜現在所擁有的，就沒有未來」的精神，強調紀律、團隊與執行力，期望帶領球隊在全新賽季中展現強大競爭力，打出最佳表現。

富邦悍將誠摯感謝林華韋前領隊與郭泰源前執行副領隊，二人長期致力於球團組織與戰力建構，並協助推動訓練體系與國際交流，貢獻卓著。同時特別感謝陳金鋒前總教練，過去兩個球季帶領球隊奮戰不懈、培育年輕戰力，多年來為悍將奠定堅實基礎與團隊精神。富邦悍將將以此為基石，持續向更高目標邁進，以回報球迷們的支持與期待。

