富邦悍將人事異動 陳金鋒辭總教練改由後藤光尊接任

中華職棒富邦悍將6日宣布球團人事異動，陳金鋒辭任總教練職務並轉任富邦育樂董事長特助，原富邦悍將二軍總教練兼野手綜合教練後藤光尊，升任一軍總教練。

其他異動還包括，富邦育樂總經理陳昭如出任富邦悍將領隊，副領隊林威助升任執行副領隊，將掌管整體球隊棒球事務，持續協助推動球團發展與選手養成體系的精進。富邦悍將前領隊林華韋、前執行副領隊郭泰源年底任期屆滿聘為球團顧問。

富邦悍將指出，曾效力日本職棒歐力士猛牛的後藤光尊，於2024年起擔任富邦悍將二軍總教練兼野手總合教練，帶領年輕選手建立正確職業觀念與比賽節奏。2025年球季中，後藤展現出卓越的選手培育成果，多位悍將潛力新秀在他的調教下展現成長與穩定貢獻，形成球隊戰力補強的重要基礎。升任一軍總教練後，後藤將延續個人座右銘「不珍惜現在所擁有的，就沒有未來」的精神，強調紀律、團隊與執行力，期望帶領球隊在全新賽季中展現強大競爭力，打出最佳表現。

富邦悍將近年戰績始終不佳，今年球季打完排名六隊之末，球迷對於更換教練團的呼聲不小。對於此波人事異動，富邦悍將球團表示，感謝林華韋前領隊與郭泰源前執行副領隊，二人長期致力於球團組織與戰力建構，並協助推動訓練體系與國際交流，貢獻卓著。同時特別感謝陳金鋒前總教練，過去兩個球季帶領球隊奮戰不懈、培育年輕戰力，多年來為悍將奠定堅實基礎與團隊精神。富邦悍將將以此為基石，持續向更高目標邁進，以回報球迷們的支持與期待。(編輯：許嘉芫)