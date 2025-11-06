富邦悍將八年六帥仍難止敗 後藤光尊接掌兵符 啟動「日式」改革

林威助升任執行副領隊，而二軍總教練後藤光尊則正式接掌一軍兵符。圖／富邦悍將提供（資料照）

富邦悍將人事震撼彈！球團今（6）日宣布組織大幅調整，原領隊林華韋與執行副領隊郭泰源轉任顧問，陳金鋒辭去總教練一職，出任富邦育樂董事長特助。新任人事陣容中，富邦育樂總經理陳昭如接任球團領隊，林威助升任執行副領隊，而二軍總教練後藤光尊則正式接掌一軍兵符。

富邦自2017年接手球隊以來，已有六任總教練輪番上陣。從義大時期的葉君璋、陳連宏，到洪一中、丘昌榮與陳金鋒，球隊成績始終難以穩定。2019年陳連宏帶出63勝55敗、年度第二，是富邦接手後唯一的亮點，但隨後戰績逐年下滑。

2020年起由洪一中執掌兵符，首季戰績54勝65敗、第二年53勝62敗後卸任。丘昌榮於2022年接手，兩季分別拿下46勝與48勝；去年由陳金鋒領軍，戰績53勝66敗，今年更跌至46勝74敗，六隊墊底。

在歷經多次教練更替後，富邦決定再度出手調整體系。林威助將主責整體棒球事務與養成體系，而新任教頭後藤光尊被視為「日式改革」關鍵人物。

後藤光尊接手二軍後強調紀律與執行力，培養出多位潛力新秀並建立穩定節奏，如今升任一軍總教練，意味富邦球團正式朝「日式球風」邁進，期盼在林威助與後藤的合作下，重新打造團隊文化，帶領悍將擺脫低潮。



