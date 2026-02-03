富邦悍將啦啦隊成員李雅英生日捐29萬！ 感性發文：為朝夢想前進的台灣孩子們加油

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」韓籍成員李雅英9日即將迎來34歲生日，擁有甜美外型、高挑身材的她也被粉絲們稱為「全民表妹」。隨著生日將至，李雅英昨（2）日也發長文宣布，在生日前已去捐款，並感性表示：「希望我的小小實踐，能成為某些人的勇氣， 以及某些人的溫暖支持與希望。」

李雅英昨（2）日也發長文宣布，在生日前已去捐款29萬台幣。（圖／＠yyyoungggggg Threads）

李雅英昨日在Threads上發長文感概表示，「自從在台灣開始活動並在此定居後，不知不覺中，在台灣度過的時間已經比在韓國還要多了。」她也坦言，能在喜歡的地方做喜歡的事情，讓她感到非常幸福，並「始終保持著感恩的心在活動」。

她也更進一步表示，因為在台灣收穫了許多不同的經驗，「因此我想為那些像我一樣，懷抱希望與勇氣朝向夢想前進的台灣孩子們加油打氣。」隨著生日的到來，李雅英透露，「帶著對我有意義的數字『29』，捐出了29萬台幣，跨出了捐款的第一步。」她坦言：「我也很清楚， 已經有許多人在看不見的地方， 默默地實踐著奉獻與分享的生活。 而我現在才僅僅是個小小的開始。」

對此，不少網友看了貼文後，紛紛在留言區表示，「哇賽哇賽，狐狸呀 謝謝雅英的善舉」、「雅英好棒，一起愛台灣」、「怎麼能不愛雅英」、「雅英生日快樂 看妳在台灣過得很好很替妳開心」、「雅英好厲害 雅英好棒 雅英是我的驕傲」。

