富邦悍將提交保留球員名單 7球員不續約

記者張翔程／臺北報導

富邦悍將球團今（28）日向中華職棒聯盟提交契約保留球員名單共60人，另有17人未在保留名單之中，其中7位球員確定不予續約，包括投手賴智垣、陳韋霖、林育辰；捕手楊皓然、姚冠瑋、魏全；內野手黃兆維，球團感謝每位球員過去的貢獻，致上最深的祝福，並盼有更好的個人生涯發展。

富邦悍將球團表示，未在保留名單內的球員，包含確定轉任教練的林哲瑄及另外9位球員，分別為潘奕誠、黃子宸、藍愷青、黃英奇、歐書誠、陳聖文、李祐賢、郭泰呈、盧柏華。

富邦悍將球團指出，目前持續與這9位球員洽談續約事宜，同時也會依據各隊公布的保留名單外球員，進行整體評估，作為明年度戰力補強的參考方向。

富邦悍將向聯盟提交契約保留球員名單，其中7位球員確定不予續約。（富邦悍將球團提供）