富邦悍將換將！陳金鋒卸任總教練 新領隊、新教頭亮相引關注

隨著血戰7場靠著山本由伸的奇蹟挺身而出、順利險勝多倫多藍鳥奪冠，洛杉磯道奇正式完成睽違超過20年的「二連霸」豐功偉業，再加上2020年因為疫情的縮水球季擊敗坦帕灣光芒隊的冠軍，道奇豎立「6年3冠」的王朝，和昔日舊金山巨人2010、2012、2014年締造的「五年三冠」王朝以及帶給對手的絕望感相比，有過之而無不及，加上大谷翔平這位聯盟力捧的門面巨星、亞洲票房與滿滿關注度加持，道奇現在的熱門程度，「出圈」後的日常生活討論度，比起王建民時期的紐約洋基隊「早餐店打線」有過之而無不及。

Yahoo奇摩運動專欄 ・ 1 天前