富邦悍將擺脫墊底大作戰！先和兩大洋投完成續約
【記者廖柏璋／台北報導】富邦悍將上季戰績墊底，季外積極強補，今天宣布和上季表現出色的主力洋投魔力藍及日籍投手鈴木駿輔完成續約。
魔力藍於本季傷癒復出後加入富邦悍將，全季先發出賽23場，投球局數達139局，繳出10勝、防禦率2.98的成績，是悍將陣中勝投數最多的投手。
而日籍投手鈴木駿輔今年季中加盟富邦悍將，先從二軍出發，在二軍出賽8場拿下5勝，投39局無責失分，刷新中華職棒二軍無失分紀錄，升上一軍後先發5場拿下2勝，防禦率2.51，同樣繳出高水準表現。
悍將球團表示，在球季結束後即與魔力藍及鈴木駿輔展開續約洽談，雙方在近期達成共識，確定新球季將持續為悍將效力。
