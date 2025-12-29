富邦悍將擺脫墊底大作戰！先和兩大洋投完成續約

在大聯盟累積303轟的強打者里佐（Anthony Rizzo），已於今年正式退休，不過根據媒體報導，他現在有一個再次復出的機會，因為義大利國家隊跑來詢問他，是否願意在明年3月的經典賽為國效力。里佐大聯盟生涯14個年頭，累積303轟、965分打點，曾效力過聖地牙哥教士、芝加哥小熊及紐約洋基，全盛時期無疑是身披小熊戰袍時，曾連續4個賽季單季敲出超過30轟，甚至拿下過銀棒獎、金手套獎，2016年幫助小熊突破山羊魔咒，成功奪下世界大賽冠軍。里佐生涯晚期則是被交易至洋基隊，不過轉隊後的表現不如預期，2023年是他繼菜鳥年後，首次OPS+低於聯盟平均值，2024年只繳出8轟、打擊率2成28、OPS+82的表現，正因如此，他在休賽季並未獲得球團青睞，2025年都沒有出賽，並在9月正式宣布退休。 On WSCR’s Inside the Clubhouse ,GM of the WBC team Italy Ned Colletti said that he asked former Cub Anthony Rizzo to participate on team Italy this spring.

麗台運動報 ・ 1 天前 ・ 1