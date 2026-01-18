富邦悍將申皓瑋傳喜訊！求婚超辣網紅影片曝光 她甜喊：感受到滿滿的愛

記者王培驊／綜合報導

富邦悍將外野手申皓瑋傳出喜訊，正式向女友求婚成功，即將邁入人生新階段。申皓瑋近日在個人限時動態轉發多段求婚影片，畫面中可見他在正式求婚前緊張地反覆演練，最後單膝下跪，成功獲得女友點頭答應，甜蜜瞬間也獲得親友見證。

而女主角正是擁有約10萬名追蹤者的網紅「shuang shuang」（雙雙）。她隨後也在社群平台發文分享喜訊，感性寫下：「在這平凡的一天被賦予了意義，讓我感受到滿滿的愛和幸福，感謝100%的驚喜和感動，也感謝親朋好友們到場見證這重要的時刻，愛你們，也祝我們永遠幸福。」並標記申皓瑋帳號，正式公開兩人即將攜手共度未來。

貼文曝光後，立刻湧入大批親友與粉絲留言祝福，不少人直呼畫面太感人，「寶貝我愛妳，能親眼見證這麼幸福的時刻真的超感動」、「恭喜！真的好浪漫」、「一定要一直幸福下去」、「恭喜雙雙」，祝福聲不斷。

現年28歲的申皓瑋感情動向過去就備受關注，去年4月曾被週刊拍到與Shuang shuang互動親密，不僅女方多次現身球場替他加油，兩人牽手、摟腰的畫面也引發外界關注。當時雙方並未正面回應戀情，如今在休賽季傳出求婚成功的好消息，也讓不少球迷與粉絲直呼「修成正果」。

