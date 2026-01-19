富邦悍將申皓瑋浪漫求婚！單膝下跪成功抱得美人歸

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

棒球圈再添喜事！富邦悍將外野手申皓瑋在休賽季浪漫求婚成功，他17日向交往中的網紅女友單膝下跪求婚成功，並於昨（18）日在社群平台公開這段幸福時刻，正式邁入人生新階段。

申皓瑋17日向網紅女友求婚成功。（圖／申皓瑋IG）

申皓瑋17日在親友見證下完成浪漫求婚，女友ꜱʜᴜᴀɴɢ ꜱʜᴜᴀɴɢ擁有超過十萬粉絲，以高顏值和活躍的社群形象受到矚目。影片中可見他在正式求婚前還特地演練，當場單膝下跪，獲得女友「我願意」的答覆，現場洋溢著滿滿幸福氛圍。

申皓瑋17日向網紅女友求婚成功。（圖／申皓瑋IG）

現年28歲的申皓瑋去年就曾被媒體拍到與女方互動親密，兩人牽手、摟腰的舉止引發外界猜測，女方也曾到球場為他加油。雖然當時雙方未多做說明，但如今在休賽季正式公開喜訊，證實戀情修成正果。他也成為繼陳晨威、林安可、劉基鴻之後，本休季第四位傳出求婚成功的職棒球員。

申皓瑋在 IG 發文寫下：「在這平凡的一天被賦予了意義，讓我感受到滿滿的愛和幸福。感謝100%的驚喜和感動，也祝我們永遠幸福。」貼文一出立刻在棒球圈引發熱烈迴響，球迷紛紛留言祝賀。

