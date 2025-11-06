富邦悍將總教練「光下光上」！陳金鋒下台、後藤光尊掌兵符 林華韋轉任球團顧問

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

富邦悍將今（6）日宣布教練團與管理層大幅人事異動。總教練陳金鋒請辭職務，轉任富邦育樂董事長特助；富邦育樂總經理陳昭如則接任球團領隊；副領隊林威助升任執行副領隊；原二軍總教練後藤光尊升任一軍總教練。前領隊林華韋與前執行副領隊郭泰源任期屆滿，將改任球團顧問，對此，此番人事調整也被外界解讀為球團「大破大立」的信號。

富邦悍將今（6）日宣布教練團與管理層大幅人事異動。總教練陳金鋒（右）請辭職務，原二軍總教練後藤光尊升任一軍總教練。（圖／富邦悍將臉書）

陳金鋒自2017年加入富邦悍將，起初擔任農場總管主導選秀，後續歷任顧問、二軍總教練兼副領隊，並於2024年正式接任一軍總教練。執教期間，悍將整體戰績僅99勝140敗，為隊史次低勝率，僅以些微差距高於臨時就任的丘昌榮。

在陳金鋒擔任總教練期間，除了備受議論的養成問題外，陳金鋒在比賽中的戰術運用也多次成為球迷與球評討論焦點，也受到外界批評過度僵化，且隨著比賽調度屢遭爭議，本季中期甚至出現球迷在新莊球場高舉「陳金鋒下台」標語。

