富邦悍將重磅補強林岱安 7年最高達5600萬元

記者張翔程／臺北報導

富邦悍將全力備戰新球季，積極補強球隊戰力，今（5）日宣布網羅自由球員林岱安，雙方已完成簽約，合約內容為7年球員附帶教練約，總值最高達5600萬元，相關細節將再擇期對外公布，球團預計於近期向聯盟提交合約完成相關程序。

富邦悍將球團表示，林岱安成為球隊首位透過自由球員制度加盟的球員，寫下隊史重要里程碑，「湛藍指揮塔」重磅加盟，期待未來共同守護新莊城堡，攜手為悍將拚向更高榮耀。

林岱安自2015年加入中華職棒，擁有11年一軍資歷，以攻守俱佳著稱，蹲捕時帶給投手極大的安定感，攻擊端也屢屢在關鍵時刻建功，生涯盜壘阻殺率3成56、生涯捕手守備率9成92，均為聯盟高標，並曾於2019年、2021年獲得捕手金手套，2021年更同時榮獲最佳10人捕手，為該年度捕手雙料獎項得主。

廣告 廣告

今年球季結束後，林岱安行使自由球員資格，富邦悍將球團隨即展開接觸，針對合約年限、薪資條件及生涯規劃提出具誠意的合作方案，最終獲得林岱安的認同，決定加盟富邦悍將。

領隊陳昭如表示，富邦悍將展現最大誠意延攬林岱安，也感謝選擇加入悍將，作為隊史首位FA加盟球員，深具指標性意義，林岱安的加入不僅強化戰力，也將成為新莊城堡的「湛藍指揮塔」，力助球隊厚植實力、追求更高目標。

執行副領隊林威助則指出，林岱安為聯盟公認的頂尖捕手，具備豐富比賽經驗、清晰的配球能力與優異的守備表現，能為投手群提供高度信任與穩定性；加入後使球隊防守體系更為完整，有助於提升整體競爭力，同時也期盼能成為年輕球員的模範，帶領捕手群共同成長。

富邦悍將球團表示，季末即啟動人事布局與教練團重組，並規劃多地訓練強化球隊體質，未來將持續落實戰力提升規畫，期待在明年球季展現更具競爭力的悍將新面貌。