富邦悍將鎖定核心打者 隊長范國宸與球團達成合約共識
范國宸2017年選秀會加入悍將，近年成為悍將中心打線的重要一員，也曾擔任悍將2年隊長，在2022年、2023年范國宸連續兩年拿下一壘手金手套及最佳十人一壘手雙料大獎，今年球季出賽100場，敲出91支安打、13發全壘打，打擊率2成75、長打率4成53的優異成績，其中全壘打數是生涯新高，長打率也是近六年最佳。
今年季後范國宸取得自由球員資格，悍將球團也隨即與范國宸積極洽談合約，雙方洽談順利融洽，已經達成合約共識，相關合約細節，則待日後確認後一併對外公布。
悍將球團表示，國宸是悍將重要的中生代球員，在球場上帶領年輕球員們一同拚戰，也展現穩定的打擊火力。球團也期盼透過這份新合約，讓國宸持續成為團隊的中流砥柱，無論在場上表現或隊友之間都能發揮影響力，與球隊攜手邁向新賽季的更高目標。
