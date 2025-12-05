富邦悍將隊史首位FA！7年大約簽下林岱安

富邦悍將首位FA球員林岱安。（圖：富邦悍將提供）





悍將領隊陳昭如表示，球團以最大誠意爭取林岱安加盟，這筆簽約具指標性意義，不僅補強戰力，更期待他成為球隊的「湛藍指揮塔」，帶領悍將挑戰更高目標。執行副領隊林威助則指出，林岱安是聯盟公認的頂尖捕手，配球與守備穩定，能大幅提升投手群信任度與防守體系完整性，也有望成為年輕捕手的學習標竿。

林岱安自2015年起累積11年一軍資歷，生涯盜壘阻殺率3成56、捕手守備率9成92，曾兩度獲捕手金手套並拿下最佳十人捕手，表現長年維持聯盟高標。他本季行使FA後，悍將迅速展開接觸並以長約與生涯規劃打動其點頭。





據統一獅隊說法，球團曾開出5年長約爭取續留仍告失利，明年捕手戰力將交由年輕球員承接。



