富邦悍將隊史首位FA！7年大約簽下林岱安
悍將領隊陳昭如表示，球團以最大誠意爭取林岱安加盟，這筆簽約具指標性意義，不僅補強戰力，更期待他成為球隊的「湛藍指揮塔」，帶領悍將挑戰更高目標。執行副領隊林威助則指出，林岱安是聯盟公認的頂尖捕手，配球與守備穩定，能大幅提升投手群信任度與防守體系完整性，也有望成為年輕捕手的學習標竿。
林岱安自2015年起累積11年一軍資歷，生涯盜壘阻殺率3成56、捕手守備率9成92，曾兩度獲捕手金手套並拿下最佳十人捕手，表現長年維持聯盟高標。他本季行使FA後，悍將迅速展開接觸並以長約與生涯規劃打動其點頭。
據統一獅隊說法，球團曾開出5年長約爭取續留仍告失利，明年捕手戰力將交由年輕球員承接。
中職》林岱安爭奪戰正式落幕 7年總值最高5600萬合約轉戰富邦悍將 獅隊首次留不住FA
統一獅捕手林岱安今年行使FA自由球員權利後，收到中職多支球團關注，在歷經1個多月的洽談下，這個「岱捕」爭奪戰2025年12月5日落幕，最終由富邦悍將以合約內容為7年球員附帶教練約，總值最高達5600 萬元的合約勝出，林岱安確定在2026年賽季起改披富邦戰袍。Yahoo奇摩運動 ・ 48 分鐘前 ・ 發起對話
中職／獅隊首度留人失敗、悍將首度搶人成功 林岱安將雙締首見案例
鐵捕林岱安由橘轉藍，將在今天下午由球團正式公布消息，不論是離開球隊、轉戰球隊都寫下中職史上第一例，這是統一獅隊史第一次未能留住自家自由球員，也是富邦悍將隊史第一次成功網羅他隊FA，目前中職6隊僅...聯合新聞網（運動） ・ 7 小時前 ・ 2
中職》Good Goodbye！揮別統一獅 林岱安7年大約加盟富邦悍將
33歲捕手林岱安在今年季後宣布行使自由球員權利以來，收到複數球團開出合約，如今據本報掌握，他已和富邦悍將達成7年合約共識，將正式揮別待了11季的老東家統一獅。昨天林岱安在個人社群動態貼出和妻子的合照，並搭配南韓歌手華莎近來的話題歌曲《Good Goodbye》，被視為和獅隊的「美好告別」。自由時報 ・ 9 小時前 ・ 13
中職／林岱安告別統一獅！傳富邦悍將「開7年大約」 砸3千萬成功搶人
33歲資深捕手林岱安宣布行使自由球員資格後，是今年中職自由市場上熱門的選手之一，多支球團提出合約，日前傳出林岱安已經進入下一階段的考慮，僅剩下2支球隊在做抉擇，等待選手確認後就有機會簽下合約。如今林岱安最終選擇曝光，傳與富邦悍將達成共識，簽下7年合約加盟，正式揮別老東家統一獅。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 7
「老虎」黃子鵬以5年總額6600萬合約轉隊，中職37年新賽季起改披台鋼雄鷹戰袍，而樂天桃猿在12月4日決定轉隊補償方案，最終選擇全額轉隊費作為補償，故雄鷹必須支付1050萬新台幣（黃子鵬2025年度薪資125%）給桃猿球團，轉隊費補償按規定應於2026年1月7日前完成。Yahoo奇摩運動 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
中職／傳成功網羅林岱安 將寫悍將隊史第1人
傳出提出自由球員資格的林岱安，今天有望正式官宣加入富邦悍將，不僅是悍將今年休季首個重要補強，更是悍將隊史含前身，首次透過FA制度從他隊成功找來即戰力。人間福報 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
中職》富邦悍將確定簽下林岱安！ 7年含教練約總值高達5600萬創紀錄
中職富邦悍將今天確定簽下自由球員林岱安，富邦悍將全力備戰新球季，積極補強球隊戰力，今（5）日正式宣布網羅自由球員林岱安。雙方已完成簽約，合約內容為 7 年球員附帶教練約，總值最高達 5600 萬元，相關細節將再擇期對外公佈，球團預計於近期向聯盟提交合約完成相關程序。林岱安成為富邦悍將首位透過自由球員制度加盟的球員，寫下隊史重要里程碑，「湛藍指揮塔」重磅加盟，期待未來共同守護新莊城堡，攜手為悍將拚向更高榮耀。TSNA ・ 49 分鐘前 ・ 發起對話
中職／「好好再見」統一獅？傳捕手林岱安7年長約加盟富邦悍將
統一獅33歲捕手林岱安今年球季結束後，宣布行使自由球員FA權利，除了母隊祭出複數年合約留人，台鋼雄鷹和富邦悍將也都傳出有意搶人。而今（5）天傳出他將和富邦悍將達成7年長約，他昨（4）天在IG發和妻子的台視新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
