富邦悍將一、二軍台日籍教練團曝光！ 高國輝、林哲瑄職位曝
中職2026新賽季將在3月底登場，各隊積極布局球員、教練團隊，富邦悍將今（13）天宣布新球季教練團，除了先前已公布的一軍總教練由日籍教練後藤光尊出任之外，二軍總教練由日籍教練酒井忠晴擔任，期盼雙日籍教練帶領球隊邁向新賽季，而先前是二軍打擊教練的高國輝則升為一軍打擊教練，另外上個賽季引退的林哲瑄，新職位正是二軍外野教練。
富邦悍將球團今天透露，整體教練團任務分配及調整完成，一軍由後藤光尊領軍；首席教練由日籍教練森野将彦擔任，森野教練同時兼任打擊教練，而先前在二軍擔任打擊教練的高國輝則升任一軍；投手教練由許銘傑續任；林正豐升任一軍牛棚教練；捕手教練則由經驗豐富的日籍教練的山哲也擔任。
內野守備兼跑壘教練葉竹軒、外野守備兼跑壘教練詹智堯；體能訓練部分由根本淳平升任體能統籌教練，並與杜正文教練配合協助選手在整季賽程中維持良好體能狀態。
二軍方面，總教練由日籍酒井忠晴擔任，同時負責指導內野守備，投手教練團由島﨑毅與郭勇志共同組成，負責投手養成與比賽調度；打擊教練則由陳品捷與美籍教練鮑伊分工合作，協助年輕野手建立穩定打擊機制。
守備與跑壘訓練方面，由施金典擔任內野教練，外野教練則由今年球季引退的林哲瑄接任；捕手教練為黃浩然，體能訓練則由陳柏穎與劉保賢共同執行，全面強化二軍選手比賽基礎與實戰銜接能力。
此外，執行副領隊林威助表示新球季同步整合基地復健與育成體系，由日籍教練福永春吾擔任基地復健兼投手育成部門教練，專責投手傷後回歸與長期養成規劃；基地野手打擊教練蔡建偉、基地野手守備教練徐育澄，協助傷後復健球員及年輕球員逐步累積能力。
球團表示，今年希望借重多位資深外籍教練的經驗，與本土教練們互相搭配，以「一軍穩定、二軍扎根、基地銜接」為核心方向，期望透過完整的教練團系統，持續提升球員養成效率，為球隊長期戰力建設更穩固的基礎，迎接新球季的挑戰。
而在教練團人員調整方面，球團與陳連宏、林琨笙及廖剛池三位教練合約期滿後不續約，富邦悍將感謝三位教練過去在球隊期間的付出與貢獻，並祝福其未來生涯發展一切順利。
富邦悍將球團表示，悍將已經於1月3日起展開由年輕球員參與的重訓體能營，並於1月20日全員展開新球季春訓，2月4日舉辦開訓典禮，共同迎接新球季的到來。
富邦悍將新球季教練團。圖／富邦悍將球團提供
富邦悍將2026年教練團成員名單
一軍教練團
總教練：後藤光尊
首席兼任打擊教練：森野将彦
投手教練：許銘傑
牛棚教練：林正豐
打擊教練：高國輝
捕手教練：的山哲也
內野守備兼跑壘教練：葉竹軒
外野守備兼跑壘教練：詹智堯
體能統籌教練：根本淳平
體能教練：杜正文
二軍教練團
總教練：酒井忠晴
投手教練：島﨑毅
投手教練：郭勇志
打擊教練：鮑伊
打擊教練：陳品捷
捕手教練：黃浩然
內野守備兼跑壘教練：施金典
外野守備兼跑壘教練：林哲瑄
體能教練：陳柏穎
體能教練：劉保賢
基地復健兼投手育成部門教練：福永春吾
基地野手打擊教練：蔡建偉
基地野手守備教練：徐育澄
