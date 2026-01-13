富邦悍將一、二軍台日籍教練團曝光！ 高國輝、林哲瑄職位曝

中職2026新賽季將在3月底登場，各隊積極布局球員、教練團隊，富邦悍將今（13）天宣布新球季教練團，除了先前已公布的一軍總教練由日籍教練後藤光尊出任之外，二軍總教練由日籍教練酒井忠晴擔任，期盼雙日籍教練帶領球隊邁向新賽季，而先前是二軍打擊教練的高國輝則升為一軍打擊教練，另外上個賽季引退的林哲瑄，新職位正是二軍外野教練。

富邦悍將球團今天透露，整體教練團任務分配及調整完成，一軍由後藤光尊領軍；首席教練由日籍教練森野将彦擔任，森野教練同時兼任打擊教練，而先前在二軍擔任打擊教練的高國輝則升任一軍；投手教練由許銘傑續任；林正豐升任一軍牛棚教練；捕手教練則由經驗豐富的日籍教練的山哲也擔任。

廣告 廣告

內野守備兼跑壘教練葉竹軒、外野守備兼跑壘教練詹智堯；體能訓練部分由根本淳平升任體能統籌教練，並與杜正文教練配合協助選手在整季賽程中維持良好體能狀態。

二軍方面，總教練由日籍酒井忠晴擔任，同時負責指導內野守備，投手教練團由島﨑毅與郭勇志共同組成，負責投手養成與比賽調度；打擊教練則由陳品捷與美籍教練鮑伊分工合作，協助年輕野手建立穩定打擊機制。

守備與跑壘訓練方面，由施金典擔任內野教練，外野教練則由今年球季引退的林哲瑄接任；捕手教練為黃浩然，體能訓練則由陳柏穎與劉保賢共同執行，全面強化二軍選手比賽基礎與實戰銜接能力。

此外，執行副領隊林威助表示新球季同步整合基地復健與育成體系，由日籍教練福永春吾擔任基地復健兼投手育成部門教練，專責投手傷後回歸與長期養成規劃；基地野手打擊教練蔡建偉、基地野手守備教練徐育澄，協助傷後復健球員及年輕球員逐步累積能力。

球團表示，今年希望借重多位資深外籍教練的經驗，與本土教練們互相搭配，以「一軍穩定、二軍扎根、基地銜接」為核心方向，期望透過完整的教練團系統，持續提升球員養成效率，為球隊長期戰力建設更穩固的基礎，迎接新球季的挑戰。

而在教練團人員調整方面，球團與陳連宏、林琨笙及廖剛池三位教練合約期滿後不續約，富邦悍將感謝三位教練過去在球隊期間的付出與貢獻，並祝福其未來生涯發展一切順利。

富邦悍將球團表示，悍將已經於1月3日起展開由年輕球員參與的重訓體能營，並於1月20日全員展開新球季春訓，2月4日舉辦開訓典禮，共同迎接新球季的到來。

富邦悍將新球季教練團。圖／富邦悍將球團提供

富邦悍將2026年教練團成員名單 一軍教練團 總教練：後藤光尊

首席兼任打擊教練：森野将彦

投手教練：許銘傑

牛棚教練：林正豐

打擊教練：高國輝

捕手教練：的山哲也

內野守備兼跑壘教練：葉竹軒

外野守備兼跑壘教練：詹智堯

體能統籌教練：根本淳平

體能教練：杜正文 二軍教練團 總教練：酒井忠晴

投手教練：島﨑毅

投手教練：郭勇志

打擊教練：鮑伊

打擊教練：陳品捷

捕手教練：黃浩然

內野守備兼跑壘教練：施金典

外野守備兼跑壘教練：林哲瑄

體能教練：陳柏穎

體能教練：劉保賢

基地復健兼投手育成部門教練：福永春吾

基地野手打擊教練：蔡建偉

基地野手守備教練：徐育澄

責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

總統被抓政局動盪 委內瑞拉洋將富藍戈、羅戈、勝騎士報平安

中職／統一獅選「江少慶+324萬」當補償 蘇泰安：相信他能證明自己

張育成正式表態備戰經典賽 手肘傷勢已無大礙