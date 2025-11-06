富邦悍將9年無冠無解！陳金鋒下台 「珍惜現在」日職名將掌兵符

陳金鋒卸任富邦悍將總教練，轉任董事長特助。（翻攝自Fubon Guardians 富邦悍將棒球隊粉專）

中華職棒富邦悍將今天（6日）人事大地震，總教練陳金鋒下台轉任富邦育樂董事長特助，而郭泰源、「校長」林華韋等領隊卸任，轉任球團顧問，原任二軍總教練兼野手綜合教練的後藤光尊接任主帥，富邦接手球團後9年無冠，自2017年後換了6位主帥，但戰績仍不振。

富邦悍將隊史最佳戰績是年度第二，2023年「台灣巨砲」陳金鋒接任總教練，原本預期將有效提升戰績，效果卻不如預期，反而多次創下難堪紀錄。這次由曾經效力日本職棒歐力士猛牛的後藤光尊執掌兵符，他強調以球員為主體、「珍惜現在」的執教理念與帶兵哲學，期望「日式球風」帶領球隊在全新賽季中展現強大競爭力，打出最佳表現。

林威助去年10月出任悍將副領隊兼農場主管，專注於農場與養成體系，這次升任執行副領隊，將掌管整體球隊棒球事務，持續協助推動球團發展與選手養成體系精進。後藤光尊是富邦悍將第6任總教練，前5人依序為葉君璋、陳連宏、洪一中、丘昌榮、陳金鋒，平均任期不到2年，最長僅2年。





