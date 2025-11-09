富邦投入逾5億支持台灣體育賽事 首家以碳權挺馬拉松賽事金控

富邦金控同仁於田中馬拉松賽道上為路過的跑者提供補給與應援。（業者提供）

據華翰集團（Welhunt）與碳權評級機構Sylvera合作發表的《台灣版碳權市場觀測報告》中指出，最大買家是台積電和中油，兩家合計就占了9成，金融業約1％，相對少，但金控龍頭之一的富邦在獲利之餘，全體員工在永續行動上不落人後。同仁們不僅參與馬拉松，還進行植樹固土工程，從根本做起。

金控同仁志工利用週末假日到台北山區，植樹固土，替未來種下一份希望。

今（9）日「台灣米倉田中馬拉松」於彰化縣田中鎮盛大登場，富邦金控自2020年成為贊助者，也是「Run For Green」倡議之一。更是首家以購買自願性碳權抵換田中馬拉松賽事碳排放的金融業者。

該金控投入逾5億元支持台灣體育賽事，是唯一贊助國內四大馬拉松（台灣米倉田中馬拉松、臺北馬拉松、萬金石馬拉松、高雄馬拉松）的金融業者。如果賽程累積達40公里，富邦金控就替跑者種一棵樹。

有意思的是，富邦金控今年成立「有志一同」企業志工平台，擴大召集「環境、金融、陪伴、賽事」四大類志工社群。體育賽事外，同仁志工也參與植樹固土工程。看似企業一小步，卻可洞悉永續變化，2015年聯合國永續發展目標（SDGs）以及《巴黎協定》（Paris Agreement）提出，今年恰逢10週年，從富邦金投入也顯見從承諾、倡議到行動的逐步落實。

