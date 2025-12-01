富邦投顧喊2026台股挑戰3萬2 「金馬選股術」成主流布局方向
【記者呂承哲／台北報導】台股 2025 年歷經關稅衝擊暴跌、AI 題材強彈、降息預期降溫拉回，走勢充滿劇烈震盪。展望 2026 年，富邦投顧董事長陳奕光表示，在台灣超額儲蓄有望突破 5 兆元、貨幣型基金資金回流、ETF 參與度提高、當沖融資更熱絡等因素推升下，加上台股獲利年增率上看 20%，電子、金融、傳產原物料全面受惠，預期台股將以「微笑曲線」走向 32,000 點，高低點落在第一季與第四季；在樂觀情境下，更可望挑戰 34,000 點。
陳奕光提出 2026 年布局重點「金馬選股術（Golden HORSE）」，涵蓋 Government Defense（國防）、High-speed transmission & HBM（高速傳輸與高頻寬記憶體）、OpenAI 雲端供應鏈、Robot & Robotaxi（機器人與自駕車）、Raw Materials（原物料）、Semiconductor（半導體）、Electricity & Power（電力與能源）以及 ETF 等族群，將成市場主流。
全球 AI 資本支出呈爆炸性成長，美國 CSP 業者從 2018 年的 610 億美元，預估於 2030 年攀升至 8,250 億美元；未來除美系 CSP 維持穩健成長外，主權 AI 與 OpenAI 類型模型公司加入，將帶動 2026～2030 年雲端建置需求加速擴張。
然而，科技巨頭的資本支出回報率正面臨挑戰。陳奕光指出，美國七大科技公司（亞馬遜、微軟、Meta、Alphabet、甲骨文、蘋果、特斯拉）投入巨大，但回報率震盪下滑，使市場質疑巨額投資能否反映在獲利上。美股本益比亦高於歷史均值，標普 500 未來一年預估本益比一度達 22.9 倍，遠高於 10 年平均 18.8 倍；P/S 比達 3.3 倍，也明顯高於長期均值。
此外，美股「巴菲特指數」逾 240%，接近 2021 年 QE 高峰時的歷史新高，顯示市值擴張速度遠高於 GDP，資金過熱疑慮升溫。台股巴菲特指數更高達 382%，漲勢集中於少數個股，使籌碼風險升高、助漲助跌效應放大。
他也示警，美股融資餘額 2025 年第三季突破 1.1 兆美元，較 2024 年底增加近 25%，槓桿率達 5%，逼近網路泡沫與次貸風暴時期水準，若市場突然轉向，恐放大金融風險。同時需留意美國金融業逾放狀況，包括信用卡違約率升至 3%，消費動能恐受影響。
在景氣動能方面，2025 年美中製造業 PMI 多維持在榮枯線下，台灣僅 50.1，顯示景氣仍待回溫。川普關稅政策恐推升通膨，壓抑需求。非製造業 NMI 雖維持擴張，但幅度有限，美國前十月 NMI 僅 51.4，接近五年低點。
展望全球經濟，美國 2025～2026 年 GDP 預期維持 1.5～2% 的溫和成長；歐日則將放緩；台灣因 AI 出口強勁，挑戰全年 GDP 約 3%；中國則預期跌破 5%。貨幣政策方面，聯準會有望於 12 月結束縮表、逐步接近 3% 中性利率；下一任主席若偏鴿，恐加速降息循環。美元轉弱後，美債、金價具支撐，美股則可能先震後揚。
陳奕光提醒，2026 年適逢美國期中選舉，政策方向多偏多，投資策略宜採「股債均衡 + 主題布局」。
在台股部分，他指出 2026 年將迎來「資金奔流期」：台灣超額儲蓄估達 5.1 兆元、美國貨幣基金預估半年內釋出 7,500 億美元，加上 ETF 熱度擴大、當沖融資活絡，皆將為台股提供強勁資金動能。
隨著 2026 年 AI 伺服器、Edge AI 帶動電子股獲利成長 22%、金融受惠利差改善、傳產原物料走出谷底，台股企業整體獲利可望達 5.3 兆元、年增 20%。富邦投顧推估，台股第一季受股利題材與 GTC AI 高峰催動，行情偏多；第二季進入電子淡季將拉回；下半年受惠旺季與降息效果，指數有望見到全年高點 32,000 點。
在極端情境下，若市場對 AI 回收期耐心不足，指數恐回測 24,500 點；若 AI 資本支出加速成真，台股有機會挑戰 34,000 點。
