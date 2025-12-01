富邦投顧看明年台股泡沫與理性拉鋸 第1、4季為高點
（中央社記者曾仁凱台北1日電）富邦金控今天舉行2026年財經趨勢論壇，富邦投顧董事長陳奕光認為明年台股是泡沫與理性拉鋸，不過在籌碼面、基本面等利多下，他看好明年台股指數仍有表現空間，可能呈現「微笑曲線」走勢，第1、4季為高點。
陳奕光首先分析籌碼面，估計台灣明年超額儲蓄有望首次突破新台幣5兆元大關、達5.1兆元，超額儲蓄率達17.8%，成為支撐台股的主要動能，加上定存利率仍低，資金有機會流入股市或ETF市場，推升股市。
另外，聯準會今年9月再次啟動降息，依過去經驗來看，估計美國貨幣型基金自2025年12月起到2026年2月將流出，並在半年內釋出10%約7500億美元的資金，為全球資本市場增添額外動能。
基本面方面，陳奕光認為明年AI仍然是相當精彩，現在大家對於AI充斥泡沫與理性的拉鋸，但AI算力投資仍持續增加，其中包含幾股力量，除了CSP（雲端服務供應商），主權AI和OpenAI等模型業者也加入。
相較於今年台股由AI相關電子股一枝獨秀，明年表現可望較為均衡。根據富邦投顧預測，估明年台灣上市櫃公司整體獲利年增率有望上看2成。其中電子股受惠AI伺服器及Edge AI需求，估相關企業整體明年獲利年增22%，金融股受惠股匯債市回溫，明年整體獲利年增7%；傳產原物料股因政策及降息而走出谷底，估明年整體獲利年增率上看20%。
陳奕光認為2026年是機會與風險並存的1年，台股與韓股已成為AI泡沫的先行指標。他分析，景氣泡沫會有好幾個不同型式與階段，現在應該算在萌芽階段，處於知識擴張期、資本市場狂熱，惟現在大家開始正視這樣的泡沫產生，反而有利於行情延續。（編輯：張均懋）1141201
