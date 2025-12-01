富邦投顧陳奕光：2026台股挑戰34000點 建議金馬選股術！

富邦投顧今天發表2026年投資展望，董事長陳奕光指出，在台灣超額儲蓄將突破5兆創新高、貨幣型基金可望成為股市潛在動能、ETF新血加入，以及當沖融資更趨熱絡之下，加上2026年台股獲利年增率上看2成，電子、金融、傳產、原物料皆有表現空間，富邦投顧預期指數將以「微笑曲線」走向 3萬2000點，年中逢低佈局，第一與第四季為高點，樂觀情境有機會挑戰3萬4000點。

陳奕光指出，2026年第一季，公司召開董事會公佈現金股利，高股息ETF換股題材激勵股價，加上GTC AI題材發酵，股市偏多；第二季為傳統電子五窮六絕，過往經驗有較大拉回機率；下半年進入傳統旺季，加上AI新品推陳出新，降息效果刺激經濟成長，股市可望見到一年高點3萬2000點；台積電股價也可望再創新高。

陳奕光說，若市場對於AI投資獲利回報時間過長而失去耐心，台股可能下探2萬4500點；但若對龐大的AI算力交易由懷疑轉為樂觀，台股可望挑戰3萬4000點。

陳奕光提出「金馬選股術(Golden HORSE)」，建議可瞄準Government政府國防、High-speed transmission & HBM 高速傳輸及高頻寬記憶體、Open AI雲端建置供應鏈、Robot & Robotaxi機器人與自駕車、Raw Materials原物料、Semiconductor半導體族群、Electricity & Power電力能源，以及ETF等群族佈局。

陳奕光說，2025年市場充斥泡沫與理性的拉鋸，AI新科技成為全世界矚目焦點，AI算力投資也呈現十倍速的成長，美國CSP業者2018年資本支出610億美元，2030年達8250億美元。展望未來，除CSP業者維持2位數以上成長外，主權AI以及Open AI模型業者加入，進一步推升雲端建置需求，預估2026〜2030年美國AI資本支出將逐年大幅攀升。

陳奕光指出，美國7大科技公司(亞馬遜、微軟、Meta、Alphabet、甲骨文、蘋果、特斯拉)資本支出回報率呈震盪向下，市場對於持續且龐大的投資能否轉化成高獲利出現質疑聲浪。同時，美股預估本益比高於歷史平均，2025年10月美國標普500未來一年預期本益比一度高達22.9，11月初雖略降至22.4，但仍高於10年及5年的18.8倍及20.1倍平均值。

P/S(股價/營收)高達3.3倍，高於前波2021年底2.9倍水準，亦遠高於過去20年1.83倍的均值。

此外，股市體重機也進入歷史警戒，美股巴菲特指數(市值/GDP)逾240％，趨近2021年因擴大QE所創下的248%歷史新高。市值增幅高於GDP，代表貨幣現象過熱，將容易使價值投資者怯步。

台股巴菲特指數高達382%，且漲勢較美股更加集中，追價籌碼集中少數個股，助漲助跌效應更強，籌碼波動風險升高。

陳奕光表示，2025年第三季美股融資餘額突破1.1兆美元，較2024年底增加2200億美元，增幅近25%。美股槓桿率已達5%，趨近於2000-2001年網路泡沫及2007年次貸風暴時期的5.5%～5.7%水準，槓桿熱度有過高之虞。

他並提醒，資金恐慌易升高金融危機風險，也應同時關注美國金融業逾放狀況，尤其是90年代儲貸危機風險主要集中在商用不動產，08-09年因次貸風暴，整體不動產逾放率突破10%；網路泡沫時期，消費信貸違約逾5%，目前信用卡違約率升至3%，須關注對消費的影響。

在景氣指數表現上，2025年前10月美國、中國製造業PMI均低於榮枯值，台灣僅為50.1，亦低於2024年50.8均值，雖出口暢旺，但集中於部份電子業。川普提高關稅推升通膨隱憂，商品需求疲弱，導致PMI表現欠佳，整體庫存壓力不高，等待需求回溫。非製造業NMI雖維持榮面，但非顯著擴張，美國前10月NMI降至51.4，雖高於50但仍處於近五年低位。

富邦投顧預計明年成熟經濟體GDP將持穩，美國2025、2026年GDP估維持1.5-2%成長率；歐洲與日本2026年將較今年趨緩，日本GDP成長率降至0.6%。台灣全年成長挑戰6%，由於明年基期高，保3看AI出口需求；中國投資動能偏弱，2026經濟成長率將降至5%以下。

陳奕光指出，貨幣政策也是重要觀測指標，聯準會政策利率朝向3%中性利率，12月結束縮表，聯準會下任主席政策節奏可望符合川普期待。隨著美國公債殖利率區間下移，資金持續流入，其他央行緩步降息，陸續達到降息目標，日銀將採溫和升息基調，台灣2025年出口與GDP成長強勁，央行維持2%重貼現率不變，預期短期內降息機率不高。

參考史上重啟降息後各類資產表現，若聯準會降息循環暫停後持續降息，美元指數偏弱，金價、美債轉強，美股、銅價先弱後強，油市則先強後弱。2026年須留意美國期中選舉，政策可望偏多對市場的影響。綜觀股債市多空因素，預期2026年股債雙漲行情可期，建議投資策略採「股債均衡配置+主題投資」。

在台股趨勢展望，市場預期台灣明年超額儲蓄將首次突破5兆元大關達5.1兆元，超額儲蓄率達17.8%，加上定存利率仍低，資金有機會流入股市或ETF市場，對推升股市而言屬正面利多。另聯準會9月再次啟動降息，以過去經驗來看，估計美國貨幣型基金自2025年12月起到2026年2月便將流出，並在半年內釋出10%約7500億美元的資金，為全球資本市場增添額外動能。

台股ETF交易蓬勃發展，隨著主動型ETF加入，可望挹注股市的資金動能。

當沖佔比及融資市值比仍有空間，估計2026年當沖交易佔比將有10~11%、融資占比仍有0.15~0.2%的提升空間，當沖融資將更趨熱絡。

富邦投顧預期2026年台股將走出2025年對等關稅及台幣大幅升值陰霾，加上AI強勁需求帶動權值電子股業績成長，預估2026年台股獲利年增20%，來到5.3兆元。從次產業角度分析，2026年電子股主要受AI伺服器及Edge AI需求帶動，預估獲利成長22%；金融股受惠股匯債市回溫，預估獲利成長7%；傳產原物料因受惠政策及降息而走出谷底，預估獲利成長20%。

