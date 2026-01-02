富邦旗下兩檔主動式債券ETF配息出爐！00982D擬配0.052元、00983D擬配0.06元

根據富邦投信官網今（1/2）日公告，00982D 此次每受益單位擬配發 0.052 元，00983D 則是擬配發 0.06 元。兩檔ETF的除息交易日均於 1/20 日，只要在 1/19 日前買進、持有，均可參與此次除息，分配的息收則在 2/12 日發放。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 富邦投信旗下兩檔主動式債券ETF——主動富邦動態入息（00982D）、「主動富邦複合收益」（00983D）一月份配息出爐。根據富邦投信官網今（1/2）日公告，00982D 此次每受益單位擬配 0.052 元，00983D 則是擬配 0.06 元。

此為這兩檔主動式債券ETF成立以來的首次除息，除息交易日均於 1/20 日，只要在 1/19 日前買進、持有，均可參與此次除息，分配的息收則在 2/12 日發放。

00982D 為一檔以投等公司債為主的主動式債券ETF，00983D 則是以投等公司債為主，搭配適度比例的非投等債的「複合型」主動式債券ETF。這兩檔ETF屬於「富邦優選收益傘型基金」，藉由投信ETF團隊的主動管理，在利率、匯率波動及景氣循環中，靈活調整債券配置與存續期間，以追求中長期穩健收益，並進行匯率避險。

相較於股票、期貨等標的，債券為一種穩定收息的低風險性資產，適合退休族群、有固定現金流需求或風險承受度低的投資人。若以今日收盤價來看，00982D、00983D 兩檔都採月配息制的主動式債券ETF，單月殖利率分別為 0.51% 及 0.59%。若以上述的配息金額維持一整年不變估算，年化配息率可望分別達 6.15%、7%，突顯出在配息率表現上，相較於一般被動追蹤指數的債券ETF更具優勢。

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

