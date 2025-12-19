富邦景美行員機警攔阻3500萬 蔣萬安親頒獎金表表揚

台北市警銀合作成功攔阻詐騙案件2140件、金額高達新臺幣(以下同)22億5025萬餘元，為六都之冠。（圖／翻攝畫面）

台北市長蔣萬安19日於市府治安會報上，親自頒發感謝狀，表揚多家金融機構及行員在防堵詐騙上的卓越貢獻。本次受表揚單位包括中國信託商業銀行、國泰世華商業銀行、台新國際商業銀行、玉山商業銀行等，皆於今年9至10月間成功攔阻多起詐騙案件，保住民眾辛苦積蓄；統計顯示，今年1至10月，台北市警銀合作成功攔阻詐騙案件2,140件、金額高達新臺幣(以下同)22億5,025萬餘元，為六都之冠。

台北市政府警察局為鼓勵金融從業人員積極協助攔阻詐騙，設有攔阻獎勵機制，只要行員即時關懷提問，通報警方成功攔阻10萬元以上款項或阻止民眾設定約定轉帳，每案最高可發給獎金1萬元。今年9至10月，北市共核發攔阻獎金12萬5千元，給予努力防詐金融人員實質回饋，並由市長在治安會報中，親自頒發感謝狀及獎金給攔阻金額最高的前10名行員。

本期警銀合作攔阻的案例中，金額最高的是台北富邦商業銀行景美分行，一位民眾聲稱要購買黃金，欲將帳戶內現金3500萬元轉帳至某個新開帳戶，因民眾曾於數日前遭詐團以投資虛擬貨幣、黃金等話術誘騙，至該分行欲提領300萬元現金遭攔阻，行員憑經驗判斷民眾可能再度遭詐，立即與該分行經理進行關懷提問，發現民眾對於黃金價格一無所知，顯然另有匯款原因，立即通報轄區文山二分局員警到場協助辨識及攔阻，並經通知親友到場協助勸說後，民眾才打消匯款念頭，成功保住積蓄。

刑事警察大隊大隊長盧俊宏表示，114年11月「打詐儀錶板」數據指出，當月份臺北市攔阻詐騙金額達1億8,799萬元，並查獲詐欺集團20團130人，查扣不法所得1,232萬元。分析詐騙手法以「假投資詐騙」最多，詐騙集團常潛伏於社群網站、交友軟體或通訊平臺，投放大量詐欺廣告，誘騙民眾加入所謂的「投資群組」，透過噓寒問暖、長期關懷等話術建立信任關係，並以偽造獲利截圖、群組成員配合演出等手法，刻意營造「穩賺不賠」的假象，讓民眾誤以為投資真有其事，進而投入資金。

警察局長李西河也呼籲，防詐工作須仰賴全民共同參與，金融機構是防堵詐騙金流的第一道防線，透過行員關懷提問與通報機制，可有效降低民眾受騙風險。唯有建立全民防詐意識，公私協力聯防，方能打造更安全的金融環境，共同守護市民財產安全。

