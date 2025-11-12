富邦美術館年終2大展 中西巨擘真跡齊聚

記者黃朝琴／臺北報導

富邦美術館年終鉅獻即將上陣，「步入永恆」展首度為臺灣觀眾集結現代雕塑史3位關鍵人物50件典藏作品，賈科梅蒂最重要雕塑、米羅巨幅掛毯初次來臺、考爾德罕見版畫稀有現身；「富邦典藏展」則精選常玉逾10件極少公開亮相的「粉紅時期」早期油畫系列作品，兩檔重磅大展12月24日同步登場，中西藝術巨擘真跡齊聚，帶你一窺現代藝術精華。

「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」展，由富邦美術館與法國瑪格基金會攜手打造，聚焦3位藝術家戰後時期創作，包括阿爾貝托．賈科梅蒂(Alberto Giacometti)、胡安．米羅 (Joan Miró)、亞歷山大．考爾德 (Alexander Calder)；透過近50件瑪格基金會的重要典藏，呈現藝術家們以抽象與現代主義為基礎，所開拓嶄新的雕塑造型風格。

例如賈科梅蒂極富存在主義色彩的纖長雕塑，其難得一見、近3米高的大型創作《站立的女人 II》（Femme debout II），和曾刷新「雕塑史上最高拍賣價」的《行走的人 I》（Homme qui marche I），皆將遠從南法運抵臺灣展出。

除具有革新意義的代表性雕塑外，展覽也將曝光米羅從未在臺灣露面的巨幅掛毯，以及出自米羅與考爾德的珍稀版畫，完整勾勒瑪格基金會收藏中跨越雕塑、版畫與工藝的多重風貌。

至於「富邦典藏展」精選20至21世紀現當代的珍稀藝術作品，即起率先開放中一展廳（星光展廳），聚焦常玉最為獨特的「粉紅時期」，集中公開1929至1930年代鮮少露面的逾10件早期油畫作。不僅有大眾熟悉的《白蓮》（White Lotus）及《一帆風順》（Bon Voyage），也特別呈現常玉極具個人風格的花卉靜物、裸女與動物系列，帶領觀眾徜徉於其融合東方詩意與西方繪畫語彙的藝術世界。

「步入永恆」展即起線上預售票開賣，11月20日起將同步啟動現場早鳥販售，另推出預售限定的賈柯梅蒂雙人套票禮品組，包括陶瓷杯墊組、托特包組；「富邦典藏展」紀念收藏全票同步熱賣。

為提供舒適的觀展空間，「富邦典藏展」採線上預約制、現場購票，並同步推出以《嬉戲的雙馬》（Two Horses Playing）為靈感設計的紀念收藏全票，單人全票500元，凡於12月24日前先行入館（星光展廳）欣賞常玉作品，皆可憑票根於正式展期再度入場（限日光展廳），即日起開放入館欣賞。

