富邦美術館推3大展覽 打造跨越時空的藝術之旅

記者劉昕翊／臺北報導

歲末年終，富邦美術館將於12月24至明年4月20日推出「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」、「富邦典藏展－共鳴：光、愛與色彩的交響」、「常玉典藏展」3檔年度重點展覽，其中，「步入永恆」不僅陳展3位20世紀現代藝術巨匠作品，更邀請作家蔡康永錄製語音導覽，引領觀眾踏上藝術精神旅程。

「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」聚焦賈科梅蒂、米羅、考爾德3位20世紀現代藝術的重要人物，並於今（19）日舉辦特展開幕記者會，由館長翁美慧、作家蔡康永等人出席。蔡康永表示，他看完展覽後覺得不可思議，這幾位藝術家的作品，平常看到1件都很困難，這次3位藝術家把其最棒的作品一起呈現，他能夠參與覺得非常高興。

「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」由富邦美術館與法國瑪格基金會（Fondation Maeght）攜手打造，動線依序引領觀眾走入3位藝術家的創作世界，以「永恆」為題，展出《行走的人Ⅰ》、《女人與鳥》、《海星》等戰後時期的創作，不僅呈現藝術史的精隨與存在的本質，同時展現作品之間的對話與深厚情誼。另展覽特別邀請蔡康永跨刀錄製語音導覽，以獨到視角詮釋展覽精神。

另外，「富邦典藏展－共鳴：光、愛與色彩的交響」匯聚達米恩．赫斯特、江賢二、蘇孟鴻、紀嘉華16位當代藝術家，聚焦光、色彩、材質與能量之間的互動，透過樂高積木、大理石、黃銅等22件少見而多元的媒材創作，包含，用37萬個樂高積木打造的《最後的晚餐（粉紅）》、由大理石打造的縮小版《LOVE》等，邀請觀眾隨著觀看角度與距離的轉換，感受作品展現的多重樣貌。

此外，延續富邦典藏近年對東西現代藝術交會的深度研究，「常玉典藏展」聚焦常玉初至巴黎期間的「粉紅時期」作品，展示多年未公開亮相的《大麥町》、《果籃》等花卉靜物與動物題材作品，展現常玉創作中細膩而豐富的樣貌。

